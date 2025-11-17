La victoria es la única salida para el Abanca Ademar frente al Partizán

El Abanca Ademar, con el ruido de fondo de la marcha a final de temporada de su entrenador Dani Gordo, recibe este martes (20.45 horas, La8 León) al Partizán de Belgrado, con el que cayó la semana pasada en cancha serbia, con la necesidad de sumar una victoria en el arranque de la segunda vuelta del grupo H y que evite además el adiós de todas las opciones leonesas de pasar ronda en la segunda competición continental.

Los de Dani Gordo, colistas con un punto en su casillero (el empate en el Palacio dente al Nexe croata), han tenido poco tiempo para preparar la cita de esta noche frente al líder Liga serbia, ya que tuvieron que disputar el compromiso de la Liga Asobal el pasado domingo ante el FC Barcelona.

El técnico, Daniel Gordo, podría incluir en la convocatoria al pivote madrileño Alberto Martín, ausente en los dos últimos partidos a causa de una lesión en la espalda, con lo que recuperaría buena parte del potencial defensivo en la zona central.

El Partizán, en caso de ganar al Abanca Ademar en León, daría un paso importante en sus opciones de clasificación para la siguiente fase. Mientras que para los leoneses el sumar la victoria se convierte más que en necesario, en obligado, ya que después del envite de esta noche solo le quedarán dos más a los ademaristas.

Ser consistentes en defensa intentando minimizar el peligro que puedan ocasionar los lanzadores del plantel serbio como Popovic y Crnoglavac, se convierte en determinante para tener opciones. Y ser efectivos en ataque. El hecho de jugar en casa y contar con el apoyo de la afición debe ayudar también a los leoneses a luchar por un resultado favorable, en este caso que debe pasar por hacerse con los dos puntos en juego. No vale otra dado como se ha puesto el grupo que con cuatro puntos comandan Kadetten y Partizán a los que les sigue el Nexe con tres y el Abanca Ademar con uno.

GORDO PIDE MÁS ACIERTO

Dani Gordo considera que su equipo ha de pasar por «conseguir un mayor nivel de acierto que en Belgrado» para tener opciones frente al Partizán. El técnico ademarista considera que en cancha serbia realizaron, «un buen partido, porque se mejoró en defensa y portería y se acabaron las acciones de ataque en la segunda línea, pero se falló demasiado en la definición".