Star Maxibasket León se pone en marcha gracias a la beca “Bernardino Lombao” de Give&Go Social

El proyecto Star Maxibasket León (@star_maxibasket_leon) ha sido finalista de la convocatoria nacional 2025/2026 de las Becas de la Asociación Give&Go Social en la categoría Bienestar Senior que lleva por título "Valores con nombre: Bernardino Lombao", haciendo honor a su legado deportivo y comunicativo.

La idea surge de la Asociación Star Women All Sports, que pretende crear “una comunidad de baloncesto para que todo el que quiera, sin importar la edad, pueda volver a jugar y a encontrarse de nuevo con esa alegría que solo se vive en la cancha o ¿por qué no? aprender este maravilloso deporte. Nunca es tarde. Porque en esta vida no se puede volver atrás, pero siempre se puede empezar de cero y cambiar el presente”, explica su directora María Gallego. "Esta beca de Give&Go supone un gran apoyo, porque estas iniciativas son las que de verdad mejoran la vida de las personas y tienen un impacto real en la sociedad", añade.

Esta comunidad deportiva de Star Maxibasket León nace con vocación de escuela, para que todo el mundo pueda participar en los entrenamientos y formar equipos para las competiciones que se convocan habitualmente en categoría maxibasket. Por ejemplo, los Torneos Over 40 organizados anualmente por Give&Go Sports en Sevilla y Valencia, con un gran éxito de participación o encuentros internacionales, entre los que destaca la próxima cita del FIMBA, el 13 Campeonato de Maxibasket Atenas 2026.