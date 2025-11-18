Una España de récord sella el pase al Mundial

Publicado por Óscar Bellot Sevilla Creado: Actualizado:

Al Mundial sin pasar apuros y con otro récord en el bolsillo. España cumplió este martes la diligencia empatando con Turquía (2-2), cerró una fase casi inmaculada que refuerza su candidatura para hacerse con el trono planetario el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá e igualó la plusmarca de 31 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota que amalgamó la Italia de Roberto Mancini entre 2018 y 2021.

Nada que ver el solvente cierre de la ruta hacia tierras estadounidenses que llevó a cabo el combinado de Luis de la Fuente en Sevilla con aquel otro pase agónico que certificó el bloque que comandaba Luis Enrique cuatro años atrás en el Estadio de La Cartuja, abrochado con un gol de Morata a cinco minutos de que expirase el tiempo reglamentario que evitó el riesgo de afrontar una repesca venenosa rumbo al Mundial de invierno que organizó Catar. El mismo escenario que permaneció aquel 14 de noviembre de 2021 en vilo hasta el último suspiro viendo cómo peligraba frente a Suecia el pasaporte hacia la Copa del Mundo más atípica de la historia contempló este martes el burocrático ejercicio ofrecido por la actual campeona de Europa, que lidió con un césped malas condiciones, una desangelada respuesta por parte de la hinchada y la previsible bajada de tensión al llegar con los deberes hechos para acabar sufriendo un arañazo intracendente.

En realidad el billete estaba asegurado de antemano, pero en liza aparecían el prestigio, la racha, la imagen y un puñado de objetivos secundarios por parte de un combinado que no entiende qué es aquello de jugar a beneficio de inventario. Honores máximos para una selección que disputará su decimoséptimo Mundial, el decimotercero consecutivo, que sigue sin conocer lo que es perder un choque clasificatorio rumbo a la Copa de Mundo como local tras 64 citas de este tipo disputadas en calidad de anfitrión y que lleva 967 días sin hincar la rodilla en duelo oficial. La Roja ha convertido lo excepcional en rutinario, y eso tiene un mérito tremendo. Hay valorarlo como se merece, por si algún día vuelven los tiempos oscuros.

Lejanos parecen, en cualquier caso, a tenor de la cegadora luz que emite esta España fresca y disfrutona que saltó al terreno de juego de La Cartuja con cuatro cambios respecto al once que dispuso De la Fuente tres días antes en Tiflis y estrenó la nueva camiseta que lucirá en el Mundial, pero que trató de ser fiel a su idiosincrasia pese a que la relajación le pasó factura. Ni Turquía creía en la machada, lo que quedó aún más claro tras repasar la alineación de Vincenzo Montella. En ella no había rastro de los pesos pesados que tiene a su cargo el técnico italiano.

Al final, un 2-2 que rompió el pleno de triunfos español, pero que certificó su pase como líder de grupo al Mundial 2026.