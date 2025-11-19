La gran final del torneo 'Pequeños Gigantes' cita en León a 300 jugadores

La ciudad de León se volcará el sábado 22 de noviembre con la celebración de la gran final del Torneo de Ajedrez Escolar Pequeños Gigantes que regresa un año más al Palacio de Exposiciones y que contará con la participación de 64 equipos, siete pertenecientes a colegios leoneses.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, el director Comercial de Fundación RMD, Nicolás González, y la gerente de Aguas de León, María Pilar Lasheras, fueron lso encargados de presentar el torneo desgranando sus peculiaridades.

Vicente Canuria destacó la importancia de la capital leonesa en el mundo del ajedrez como punto de referencia nacional e internacional en este deporte. Además de este torneo, que se celebra por segundo año consecutivo en la ciudad, León alberga desde hace más de treinta años el Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León que atrae anualmente a los mejores jugadores del mundo, incluyendo campeones mundiales en esta disciplina.

40 niños y niñas leonesas

En esta ocasión, 40 niños y niñas leoneses serán los encargados de representar a la ciudad en este torneo en el que se citarán alrededor de 300 escolares. En concreto, de los 64 equipos participantes en esta edición figuran los colegios leoneses Luis Vives B, La Asunción León, La Granja B, Ponce de León A, Bernardino Pérez A, Leones Corredera y Campo Cruz.

Además, la competición contará con la participación de invitados internacionales, incluidos equipos de Noruega y Polonia, en colaboración con Norway Chess y también estará presente la gran maestra femenina Keti Tsatsalashvili.

El torneo, nacido en 2021 de la mano de la Fundación RMD, combina deporte, educación e inclusión, convirtiéndose en un referente del ajedrez escolar. Cada equipo está formado por entre 4 y 6 niños de entre 6 y 12 años, quienes se enfrentan en un sistema de liguilla hasta cuartos de final, semifinales y la gran final. Las partidas tienen una duración de 20 minutos, y la ronda final se juega en formato ‘Armagedón’, donde las piezas blancas deben ganar para triunfar, mientras que las negras se imponen en caso de empate.

Pequeños Gigantes promueve la competencia y los valores educativos y sociales. A través del ajedrez, los participantes desarrollan concentración, pensamiento estratégico, trabajo en equipo y habilidades cognitivas. Además, el torneo fomenta la inclusión, la convivencia entre diferentes nacionalidades, géneros y capacidades, y la equidad, alcanzando en esta edición un 40 % de participación femenina.

Los organizadores han resaltado que el verdadero valor del torneo va más allá de la victoria en el tablero y que es una experiencia educativa y social en la que los niños aprenden a respetar al rival, cooperar, aceptar derrotas con dignidad y comprometerse con un futuro más sostenible. “Estamos muy orgullosos de la participación de nuestros equipos y de poder celebrar esta final internacional en casa, en la ciudad de León, donde nació esta iniciativa”, agregaron.