España, huérfana sin Alcaraz, no tira la toalla ante la República Checa

Después del varapalo que supuso la baja de Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, España vuelve a ver la luz en la Copa Davis, cree en sus posibilidades con el grueso que logró lo imposible en Marbella y desafía este jueves el favoritismo de la República Checa con la ilusión de levantar la séptima 'Ensaladera'.

Fue una muy mala noticia para la 'Armada' la baja del murciano. Llegó a estar en Bolonia, se sometió a unos exámenes y tuvo que abandonar la concentración apenas unas horas después. Se quedaron cuatro jugadores. Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez, los héroes de Marbella ante Dinamarca, protagonistas de la mayor remontada de la historia del país en Copa Davis; y Granollers, especialista en dobles con dos 'Grand Slam' bajo el brazo en el presente curso. De la oscuridad, eso sí, se pasó pronto al positivismo. «Confío en mi equipo para competir y vamos a tener nuestra oportunidad de hacer una buena semana", es el mensaje del capitán, David Ferrer.

Munar y Carreño apuntan a ser los hombres en los individuales. Balear y asturiano han visto cómo ha cambiado su rol por la baja de Alcaraz. Munar es ahora la mejor baza de la 'Armada'. Carreño es el número 2. Y, en caso de que sea necesario, Pedro Martínez entrena con Marcel Granollers para el dobles.