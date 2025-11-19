Pablo Laso, cabeza de cartel del seminario 'Big Data y Análisis Avanzado en Baloncesto' de la ULE

Pablo Laso, ex entrenador del Real Madrid, Bayern de Munich y Baskonia, será uno de los ponentes en el seminario que se celebrará el 26 de noviembre bajo el título «Big Data y Análisis Avanzado en Baloncesto», que reunirá en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad de León) a reconocidos especialistas en el análisis del rendimiento.

En otras sesiones participarán Miguel Ángel Gómez Ruano (Universidad Politécnica de Madrid-Sport Scientist), Jaime Sampaio (Profesor Universidad de Tras Os Montes-Asesor Euroliga) y Juan Trapero y Enrique Alonso (director de Rendimiento y Preparador Físico del Real Madrid de Baloncesto), para abordar el uso del Big Data, la IA y el análisis avanzado desde la ciencia del deporte, el rendimiento físico y la toma de decisiones del entrenador.

Alejandro Vaquera, profesor de la Universidad de León, organizador del encuentro y responsable de la preparación de los árbitros de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en las grandes citas, ha destacado la importancia de estas herramientas para el análisis avanzado en baloncesto que pueden utilizarse en diferentes ángulos.

«Es un seminario muy completo porque tocamos todos los palos de lo que es el rendimiento en baloncesto, desde la gente que toma los datos, qué datos se toman y por qué se toman, con ejemplos de NBA, Euroliga o Liga ACB», explicaba al respecto.

Para Alejandro Vaquera, Pablo Laso «resume todo por cómo el entrenador de baloncesto 2.0 tiene que vivir ya con todo esto que viene, que no había hace muy pocos años», recalcaba respecto a la figura del técnico vasco..