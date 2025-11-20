Al Ademar León le toca remontar el vuelo en Liga en casa del colista Guadalajara

Con el triunfo europeo frente al Partizán aún en la retina, el Abanca Ademar visita este viernes —19.00 horas, en La Liga +— la pista del Guadalajara, colista en horas bajas que espera aprovecharse del cansancio de los leoneses. Los de Gordo necesitan recuperar la senda de la victoria después de cosechar dos derrotas ante Huesca y Barcelona en las dos últimas jornadas.

El entrenador, que está afrontando con su equipo en este mes de noviembre «semanas de poco trabajo y mucho descanso para intentar estar finos a nivel competitivo en liga y Europa", se quejó de lo apretado del calendario donde, dijo, «unos equipos juegan competición continental y otros con el calendario", en alusión a tener compromiso liguero después de medirse al Partizán.

Por su parte, Juan Carlos Requena, entrenador del Guadalajara dice que Ademar «en ataque tienen jugadores muy peligrosos, muy verticales, muy fintadores y a su jugador estrella Gonzalo Pérez Arce. Es un equipo muy complicado, pero ya el año pasado demostramos que si hacemos un partido serio se les puede competir, que hay momentos en los que Ademar se desconecta».