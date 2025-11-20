Real Club Celta Fortuna: un rival hecho a imagen y semejanza del primer equipo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Desde que el RC Celta bajó por última vez a 2ª División y pasó por graves problemas económicos, el club apostó por la cantera y por una forma de trabajo unitaria para todo el club. Evidentemente eso tarda en dar resultados, per los ha dado. Hace unos días ante el Barcelona casi todos los jugadores que estaban actuando, habían salido de la cantera. Y la Deportiva se va a encontrar pasado mañana a un equipo que juega bien, que tiene el balón y somete a su oponente; un equipo que marca, pero también encaja bastante.

Para el encuentro de pasado mañana se despachan hasta las 13.00 horas de hoy entradas en El Toralín al precio de 15 euros.

El encuentro lo dirigirá el árbitro santacrucero de 27 años Daniel Clemente Manrique (Comité Tinerfeño), que nunca ha pitado al conjunto berciano.

En otro orden de cosas, la Deportiva pone a la venta en sus tiendas física y online las nuevas sudaderas de la serie ‘Leyendas SD Ponferradina’ de Tomas Nistal y O’Donnell Voces. Están disponibles en varios colores y en cada una aparece la silueta de una foto mítica de cada jugador.