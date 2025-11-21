El Abanca Ademar inicia el 'casting' para encontrarle un sustituto a Dani Gordo

El pasado lunes se confirmaba la salida de Dani Gordo del banquillo del Abanca Ademar a partir de la próxima temporada. Una noticia que el propio vestuario conoció horas antes de recibir al FC Barcelona en Liga y que daba al traste con cualquier intento de negociación posible. El entrenador de Valladolid no aceptó la oferta de renovación que le había tarsladado Cayetano Franco y el club decidió hacerlo público cuanto antes. Desde entonces, el 'casting' para encontrale un sustituto se ponía en marcha con diferentes nombres que gustan dentro de la entidad.

Ahora mismo no se descarta nada, incluso la posibilidad remota de que le ofrezcan el puesto a Luis Puertas, que también acaba vinculación con el Ademar el próximo mes de junio. Gustan y mucho perfiles como los de Raúl Entrerríos o Antonio García —ambos exjugadores del equipo ademarista— que conocen bien el club, pero cuya experiencia en los banquillos es prácticamente nula. Otro futurible es César Montes, que ahora mismo ejerce como segundo de Jordi Ribera en la selección española de balonmano y cuya trayectoria en los banquillos es muy amplia tras pasar por Guadalajara —próximo rival este viernes— o Palma del Río. Sea como fuere, para todos supondría un reto de máxima exigencia llegar a la capital leonesa.

Fichajes

Eso en cuanto al entrenador. Sobre la próxima plantilla que ya confecciona el club para la 2026-2027 está prácticamente cerrado el fichaje de Juan Castro y también el de Adrián Casqueiro. Dos exademaristas que aportarán experiencia y calidad. Habrá que incorporar a varios jugadores más porque Gonzalo Pérez no continúa, tampoco Saeid, y otros muchos tendrán que aceptar una oferta de renovación o, por el contrario, buscarse equipo. Se avecinan semanas de mucho movimiento en los despachos. Cada vez se negocia el futuro a corto plazo con mayor antelación y hay cierto nerviosismo dentro del vestuario.