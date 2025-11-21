Bembibre-La Virgen, derbi marcado por la irregularidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La duodécima jornada de la competición liguera del Grupo 8 de Tercera División viene marcada por la dificultad de los rivales y el derbi que mañana (17.00 horas) protagonizarán Atlético Bembibre y La Virgen en la capital del Bierzo Alto, en un partido en el que ambos equipos tratarán de superar su irregularidad de las últimas jornadas.

Así, el conjunto dirigido por Manolo Pérez, que solo ha sido capaz de lograr la victoria ante su afición frente al Mojados en sus cinco citas anteriores, quiere revindicarse frente a los hombres de Nanín, que han bajado considerablemente su comportamiento firmando una clara trayectoria descendente, aunque lejos de su feudo han sumado nueve de los dieciochon puntos disputados tras imponerse a Numancia B, Júpiter Leonés y Unionistas B. El Atlético Mansillés, que está realizando un gran primer tercio del campeonato, se desplaza a territorio burgalés para enfrentarse mañana (16.30 horas) a la Arandina, en un encuentro en el que los de Montaña tratarán de dar un golpe de autoridad y regresar con una victoria que les permita seguir entre los aspirantes a disputar el play off de ascenso. El Júpiter Leonés ejercerá mañana (16.00 horas) de anfitrión del Colegios Diocesanos.