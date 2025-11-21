El Ademar León no pasa del empate con el colista y agudiza su crisis

Publicado por Agencias Guadalajara Creado: Actualizado:

Continúa el mal momento del Abanca Ademar León (26-26). En la pista del colista, no lo pudo superar cuando todo parecía que iba a ser una buena oportunidad para acabar con la mala racha. Tras una cómoda primera parte y un buen arranque de la segunda, los hombres de Dani Gordo fueron perdiendo gas a medida que transcurrieron los minutos. Al final, un punto para cada uno y una crisis de resultados que se suma a la noticia de la salida del entrenador la próxima temporada. Mucho ruido en un club que en vez de buscar la tranquilidad se mete en líos él solo.

Los leoneses saltaron a la pista con la intención de poner tierra de por medio muy pronto ante el colista de la categoría. A los dos minutos ya ganaba por 0-2 con un doblete del lateral polaco Patryk Wasiak, uno de los goles desde los siete metros. Sin embargo, el buen comienzo visitante se empañó muy pronto. El BM Guadalajara se puso el mono de trabajo y ofreció resistencia. Así, transcurridos los primeros cinco minutos de juego acortó distancias en el marcador gracias a la aportación en ataque de Ahmed Mohame (2-3). Y es que el Ademas León se había atascado y no encontraba la manera de penetrar en la férrea e intensa defensa manchega.

Ya en la recta final de la primera parte, el Ademar León puso una marcha más para alejarse de nuevo en el luminoso (6-9). Volvía a tener problemas el BM Guadalajara ante la defensa visitante. La distancia preocupó al técnico local Juan Carlos Requena, que solicitó un tiempo muerto con la intención de reconducir a su equipo que había perdido el norte sobre la pista. De momento, el extremo Gonzalo Pérez era un puñal desde su posición con cuatro goles. Sergio Sánchez firmó el 6-10. Los tapatíos reaccionaron y consiguieron un parcial de 3-1 que situó el marcador en un ajustado 9-11 coincidiendo con la inferioridad en pista de su rival. Dani Gordo no dudó en detener el partido. Gonzalo Velasco ajustó más el resultado (10-11). No estaba atravesando su mejor momento el Ademar León. Al final de los primeros treinta minutos, el marcador fue de 10-12 con un tanto final de Gonzalo Pérez desde los siete metros. Precisamente, el extremo fue el máximo realizador de este periodo con cinco goles.

Tras el paso por los vestuarios, el Ademar León se mostró más efectivo y, tras unos primeros minutos de igualdad, volvió a tomar distancias tras un parcial favorable de 1-3 (11-15). Los errores y las pérdidas de los manchegos les penalizó mucho. Además, el portero iraní Saeid Barkhordari era un auténtico muro bajo los palos. Eduardo Fernández amplió la ventaja (12-16) en el mejor momento de los visitantes. Pero todo se torció en el tramo final con un Ademar desastroso.