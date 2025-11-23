Sigue en directo el partido Celta-Ponferradina, minuto a minuto
RC Celta Fortuna
En directo
0
0
SD Ponferradina
Centro raso de Borja Valle que se pasea por el área pequeña sin que llegue nadie.
Pase en profundidad de Borja Vázquez a Borja Valle, entra en el área, da el pase de la muerte y Frimpong remata con la izquierda y el cuero se va fuera rozando el poste.
Amarilla a Borja Vázquez.
Centro de Hugo González tras un córner en corto y cabecea Khayat a las manos de Ángel Jiménez.
Amarilla a Diego Moreno.
Amarilla a Borja Valle.
Balón suelto en el área del equipo celeste y ningún jugador de la Deportiva logra rematar.
El equipo gallego juega con un 5-2-3.
Robo de Borja Vázquez en el centro del campo, deja a Frimpong, avanza y tira muy desviado desde lejos.
Contragolpe de la Deportiva y el centro raso de Borja Vázquez lo atrapa Coke.
Salva Ángel
Hugo González se va por el centro y el tiro cruzado lo salva Ángel Jiménez.
Xemi es la referencia ofensiva en el conjunto berciano, que juega de rojo y negro arlequinado.
Empieza el choque
Arranca el partido en Balaídos.
Previa y novedades
Nuevo examen de alto nivel para la Deportiva. Le toca visitar al RC Celta Fortuna, un filial que se ha convertido en los últimos años en un grande de la categoría, con varias clasificaciones para el play off de ascenso y que tiene unas señas muy definidas en su juego, como la alta posesión, la generación de ocasiones, la presión y el sometimiento al rival. Se juega a las 12:00 horas en Balaídos. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León en internet (www.diariodeleon.es), a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.
Fernando Estévez no podrá contar para este partido ni con Fede San Emeterio ni con Vicente Esquerdo ni con Pau Ferrer. Recupera tras su paso por la selección a Vlad Kysil. Forma con cinco defensas con la entrada de Diego Moreno en el carril derecho y Borja Valle será el delantero. Además, entra Frimpong en el mediocentro en lugar Eneko Aguilar.
En el RC Celta Fortuna faltarán por sanción Hugo Burcio y Anxo Rodríguez. En principio formará con un 4-3-3 en el que destaca el delantero Álvaro Marín, que ha logrado 6 goles en tres partido, todos ellos ganados por el cuadro vigués. El equipo celeste sólo ha perdido en casa con el Guadalajara 0-1 y empatado sin goles con el Ourense CF. Viene de caer 4-0 ante el Tenerife y de encajar 7 goles en las dos últimas jornadas.
Dirige el choque el santacrucero de 27 años Daniel Clemente Manrique (Comité Tinerfeño), que nunca ha pitado encuentros de la SD Ponferradina. En la presente campaña ha arbitrado 4 encuentros de la categoría, saldados con 2 triunfos locales y 2 empates.
La Deportiva ha empatado 3 veces y ganado una en las cuatro visitas a Balaídos a lo largo de este siglo, que han sido 3 contra el filial y una contra el primer conjunto. Las dos últimas visitas al 2º equipo celeste finalizaron en empate: 1-1 el pasado curso y 0-0 el anterior.
Alineaciones
·RC Celta Fortuna (4-3-3): 1 Coque Carrillo; 2 Gavián, 6 Meixús, 4 Jaime Vázquez, 32 Khayat; 11 Angelito Arcos, 8 Antañón, 16 Capdevila; 7 Hugo González, 9 Álvaro Marín, 19 Óscar Marcos.
Convocatoria: 10 Dela, 13 Caio Barone -ps-, 14 Jan Oliveras, 17 Somuah, 20 Tarba, 21 Luis Bilbao, 22 Ndiaye, 23 Miller, 25 Marcos González -ps-, 31 Carro.
DT: Fredi Álvarez.
·SD Ponferradina (5-4-1): 13 Ángel Jiménez; 21 Diego Moreno, 3 Ger Nóvoa, 2 Andújar, 4 Molitenis, 19 Andoni López; 18 Borja Vázquez, 16 Frimpong, 5 Undabarrena, 14 Xemi; 10 Borja Valle -c-.
Convocatoria: 1 Andrés Prieto -ps-, 8 Eneko Aguilar, 9 Cortés, 11 Álex Mula, 12 Lian dos Santos, 15 Vasco, 17 Keita, 23 Jorrín, 25 Pablo Barredo -ps-, 26 Vlad Kysil, 30 Bruno.
DT: Fernando Estévez.
·Árbitro: Daniel Clemente Manrique (Tenerife); auxiliares: Pelayo Buergo y Sergio Martín; cuarto árbitro: Alberto Gómez.