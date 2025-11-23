Sigue en directo el partido Celta-Ponferradina, minuto a minuto

Previa y novedades

11:44 23/11/2025

11:44 23/11/2025

Nuevo examen de alto nivel para la Deportiva. Le toca visitar al RC Celta Fortuna, un filial que se ha convertido en los últimos años en un grande de la categoría, con varias clasificaciones para el play off de ascenso y que tiene unas señas muy definidas en su juego, como la alta posesión, la generación de ocasiones, la presión y el sometimiento al rival. Se juega a las 12:00 horas en Balaídos. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León en internet (www.diariodeleon.es), a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.

Fernando Estévez no podrá contar para este partido ni con Fede San Emeterio ni con Vicente Esquerdo ni con Pau Ferrer. Recupera tras su paso por la selección a Vlad Kysil. Forma con cinco defensas con la entrada de Diego Moreno en el carril derecho y Borja Valle será el delantero. Además, entra Frimpong en el mediocentro en lugar Eneko Aguilar.

En el RC Celta Fortuna faltarán por sanción Hugo Burcio y Anxo Rodríguez. En principio formará con un 4-3-3 en el que destaca el delantero Álvaro Marín, que ha logrado 6 goles en tres partido, todos ellos ganados por el cuadro vigués. El equipo celeste sólo ha perdido en casa con el Guadalajara 0-1 y empatado sin goles con el Ourense CF. Viene de caer 4-0 ante el Tenerife y de encajar 7 goles en las dos últimas jornadas.

Dirige el choque el santacrucero de 27 años Daniel Clemente Manrique (Comité Tinerfeño), que nunca ha pitado encuentros de la SD Ponferradina. En la presente campaña ha arbitrado 4 encuentros de la categoría, saldados con 2 triunfos locales y 2 empates.

La Deportiva ha empatado 3 veces y ganado una en las cuatro visitas a Balaídos a lo largo de este siglo, que han sido 3 contra el filial y una contra el primer conjunto. Las dos últimas visitas al 2º equipo celeste finalizaron en empate: 1-1 el pasado curso y 0-0 el anterior.