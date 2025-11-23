Óscar Díez y Estefanía García se imponen en la Fiesta del Running de Sariegos, en fotos

Óscar Díez y estefanía García fueron los triunfadores de la Fiesta del Running de Sariegos. Ambos subieron a lo más alto del podio en una prueba que contó con una alta presencia der participantes a pesar del frío.

Sariegos demostró así su pasión y afición por el deporte del running en una carrera en la que el deporte y la diversión estuvieron asegurados.

En la categoría masculina junto a Óscar Díez completaron el cuadro de honor Juan Manuel Carrera y Eloy Martínez. En la femenina escoltaron a la ganadora en el podio Susana Sarmiento y María Jesús de Vega.