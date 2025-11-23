Garitano: «Estoy muy decepcionado por nuestra mala primera parte»

Gaizka Garitano estaba enfadado por el mal encuentro realizado por su equipo, sobre todo, en la primera mitad ante la Cultural Leonesa: «La verdad es que empezamos muy mal. El equipo no tenía ni energía ni actitud. Se puede jugar mejor o peor, pero el primer tiempo jugado ha sido lo peor desde que estoy aquí como entrenador. Nos faltó intensidad y agresividad. Podía haber cambiado a ocho o nueve. No hemos transmitido en el campo».

Garitano reconoció que los suyos cambiaron de actitud en el segundo tiempo: «Aquí sí fuimos nosotros. Apretamos, llegamos y creamos bastantes ocasiones. Tuvimos para oportunidades para marcar, pero no acabamos de hacer gol. Sin embargo, estoy muy decepcionado por la mala primera parte que ofrecimos», finalizó el preparador del equipo cadista.