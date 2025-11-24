Alicia Mateos logra la victoria en Colindres y firma una temporada perfecta en categoría de Escuelas

Alicia Mateos Vega logra la victoria en Colindres y firma una temporada perfecta en categoría de Escuelas.DL

El Club Ciclista Emico–Erbi celebra un nuevo éxito de su joven corredora Alicia Mateos Vega, que este fin de semana consiguió la victoria en la prueba de ciclocross de Colindres (Cantabria), consolidando así una temporada excepcional en la que ha logrado un pleno de resultados.

La prueba, disputada sobre un circuito exigente y técnico, volvió a demostrar la solidez y madurez competitiva de Alicia, quien dominó la carrera desde los primeros compases y cruzó la meta con autoridad. Su rendimiento, constante y brillante durante toda la temporada, confirma el gran momento del ciclismo base dentro del club.

“Alicia no deja de sorprendernos. Su progresión, su actitud y su capacidad para rendir al máximo en cada carrera son admirables”, destacan desde el cuerpo técnico del Emico–Erbi.

El club agradece el apoyo de familias, patrocinadores y colaboradores, cuyo respaldo resulta fundamental para seguir impulsando el trabajo de formación y promoción de jóvenes talentos como Alicia Mateos Vega.