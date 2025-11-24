La Ponferradina ya vende este martes las entradas para el encuentro frente al Real Racing Club

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Las entradas para el partido de la 2ª eliminatoria de la Copa del Rey ante el Real Racing Club, que se disputa el jueves de la semana que viene en El Toralín, están a la venta desde este martes para los socios de la Deportiva. Las localidades se podrán adquirir en las oficinas del estadio en horario de 08.30 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 19.00 horas por las tardes. Los socios deberán presentar su carnet para adquirir la entrada. Costarán 5 euros en Fondos y 10 en Preferencia y Tribuna. Los socios podrán adquirir sus entradas hasta el lunes 1 inclusive. Las entradas que no hayan sido retiradas por los socios en esa fecha quedarán liberadas para su venta a no socios a partir del martes 2 de diciembre. Los precios de las entradas para los no socios costarán 25 euros en Fondos, 30 en Preferencia y 35 en Tribuna.

Los socios Protectores no tendrán que comprar entrada y podrán acceder directamente presentando su carnet, como en el resto de los partidos de la temporada.