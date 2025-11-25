Los jinetes leoneses Manuel Arias y Marta Fernández, subcampeones del mundo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Magia del Caballo representada por los jinetes Manuel M. Arias y Marta Fernández Hernando ha logrado un gran resultado en el Campeonato del Mundo del Caballo Español (SICAB), que se celebró en Sevilla del 18 al 23 de noviembre.

El equipo ha conseguido dos impresionantes podios en esta edición del SICAB: Medalla de bronce para Manuel M. Arias en la disciplina de Alta Escuela pie a tierra con su caballo Albero de Querencias, (Actual Campeón de España) y subcampeones del mundo en Exhibiciones gracias a la actuación conjunta ambos con sus caballos Dulzón XXX y Albero de Querencias.

Durante la exhibición —inspirada en la mítica película de Disney La Bella y la Bestia— destacó especialmente la participación de Marta Fernández Hernando, quien montó a la amazona, una técnica tradicionalmente empleada por mujeres en la equitación histórica y que conlleva un grado de dificultad superior al requerir mayor equilibrio, precisión y control.

La propuesta artística cautivó al público y al jurado, despertando admiración tanto en adultos como en niños por su elegancia, estética y sensibilidad. “Este resultado es el fruto de años de dedicación, respeto hacia el caballo y una profunda pasión por

la disciplina”, expresan desde La Magia del Caballo, que continúa posicionándose como una referencia en el mundo ecuestre.