Fútbol femenino
El CD Ejido hace captación de jugadoras para su sección femenina
Las pruebas se realizan este martes 25 de noviembre y el próximo jueves 27 de noviembre en el campo de La Granja
El CD Ejido hace captación de fútbol femenino para esta temporada 2025-2026 para todas las jugadoras nacidas entre los años 2007 y 2011. Las pruebas se realizarán este martes 25 de noviembre y este próximo jueves 27 de noviembre en el horario comprendido entre las 16.15 y las 18.00 horas en los campos de fútbol de La Granja.
Para más información e inscripciones, las interesadas pueden dirigirse a los números de teléfono 660 492065 (Sandra) o 618 006648 (Enrique, sólo WhatsApp). El coordinador Quique Bayón anima al mayor número de jugadoras a acudir a la captación organizada por el Club Deportivo Ejido.