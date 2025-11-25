Diario de León

Fútbol femenino

El CD Ejido hace captación de jugadoras para su sección femenina

Las pruebas se realizan este martes 25 de noviembre y el próximo jueves 27 de noviembre en el campo de La Granja

El Club Deportivo Ejido hace una captación de fútbol femenino.

El Club Deportivo Ejido hace una captación de fútbol femenino.DL

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

El CD Ejido hace captación de fútbol femenino para esta temporada 2025-2026 para todas las jugadoras nacidas entre los años 2007 y 2011. Las pruebas se realizarán este martes 25 de noviembre y este próximo jueves 27 de noviembre en el horario comprendido entre las 16.15 y las 18.00 horas  en los campos de fútbol de La Granja.

Para más información e inscripciones, las interesadas pueden dirigirse a los números de teléfono 660 492065 (Sandra) o 618 006648 (Enrique, sólo WhatsApp). El coordinador Quique Bayón anima al mayor número de jugadoras a acudir a la captación organizada por el Club Deportivo Ejido. 

tracking