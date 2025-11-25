Mehdi Nafti, el preferido para ser nuevo entrenador de la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Tras la destitución de Fernando Estévez como técnico de la Deportiva, el club trabaja en la contratación de un sustituto. Ahora mismo el principan candidato a sustituir al preparador andaluz es el franco-tunecino Mehdi Nafti. Cumple esta semana 47 años y en España jugó en Real Murcia, Real Valladolid, Real Racing Club y Cádiz CF.

Nafti ha pasado por un buen número de equipos como preparador: Marbella FC, AD Mérida, CD Badajoz, Algeciras CF, Lugo, Leganés, Levante UD y Alcorcón. También ha sido entrenador de varios equipos extranjeros y de la selección de Túnez.

Si llega Nafti, estaría acompañado de Pablo Lago, que estuvo con Bolo como 2º entrenador.