Mehdi Nafti, el preferido para ser nuevo entrenador de la Ponferradina
El técnico francotunecino tiene experiencia en la categoría
Tras la destitución de Fernando Estévez como técnico de la Deportiva, el club trabaja en la contratación de un sustituto. Ahora mismo el principan candidato a sustituir al preparador andaluz es el franco-tunecino Mehdi Nafti. Cumple esta semana 47 años y en España jugó en Real Murcia, Real Valladolid, Real Racing Club y Cádiz CF.
Nafti ha pasado por un buen número de equipos como preparador: Marbella FC, AD Mérida, CD Badajoz, Algeciras CF, Lugo, Leganés, Levante UD y Alcorcón. También ha sido entrenador de varios equipos extranjeros y de la selección de Túnez.
Si llega Nafti, estaría acompañado de Pablo Lago, que estuvo con Bolo como 2º entrenador.