Iberdrola renueva su impulso al fútbol femenino hasta 2030.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Iberdrola anuncia la renovación del impulso a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hasta 2030. La compañía se consolida, así, como el principal promotor del fútbol practicado por mujeres. El presidente, Ignacio Galán, ha anunciado este compromiso durante su visita hoy a la concentración de la selección absoluta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el equipo se prepara para la final de la Liga de Naciones 2025, en la que se enfrentará a Alemania en un doble encuentro. En el acto ha estado presente el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

El convenio suscrito entre Iberdrola y la RFEF contempla, como en ocasiones anteriores, el apoyo a las selecciones nacionales absolutas femeninas y las categorías inferiores, a la Copa de S.M. la Reina, la Primera Federación de fútbol femenino, los Campeonatos de España de selecciones autonómicas sub-12, sub-14 y sub-16, la Primera División de fútbol sala femenino, la Supercopa de España de fútbol sala femenino, la fase final de la Copa de S.M. la Reina de fútbol sala y de las competiciones de fútbol playa femenino (Copa RFEF, Liga Nacional, Supercopa y campeonatos de España de selecciones autonómicas).

Asimismo, Iberdrola seguirá presente, a través de su marca, en la equipación de entrenamiento de la selección absoluta y de las categorías inferiores, así como en las equipaciones de partido del colectivo arbitral de la Primera División de fútbol femenino.