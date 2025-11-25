La Cultural Leonesa se iguala a los visitantes más difíciles de Primera

La Cultural Leonesa, tras su victoria en Cádiz (1-2), la cuarta victoria a domicilio de la temporada, se ha igualado en este apartado a todos los equipos del Primera y Segunda División que se han mostrado como los visitantes más incómodos, al menos en cuanto al número de triunfos en sus desplazamientos.

El equipo de Ziganda, con el que la Cultural ha sumado tres de sus cuatro victorias visitantes —Valladolid, Zaragoza y Cádiz—, junto a la cosechada en Santander por su predecesor en el banquillo, Raúl Llona, se equipara con el Real Madrid y Barcelona y, en la categoría de plata, con los colíderes Deportivo y Racing de Santander, además del Burgos CF. La cosecha de victorias supone el 50% de sus partidos fuera.