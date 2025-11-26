Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre HC visita este miércoles la pista del Vila-Sana (Pabellón municipal de Vila-Sana, 21.00 horas), equipo que es serio candidato al título de Liga. La OK Liga Iberdrola adelanta esta jornada para que el conjunto catalán dispute la WSE Champions League. En el cómputo histórico entre ambos clubes la situación es totalmente adversa para las Águilas, que nunca han podido vencer a este conjunto, en la pasada campaña los resultados fueron claros, 1-3 y 5-2 para el Vila-Sana, y el saldo en la primera temporada tampoco fue mejor para las de Don Carlos Figueroa, 0-3 y 4-0.

En esta temporada, el saldo de 6 victorias y 2 derrotas, sitúan a las anfitrionas en la cuarta plaza, con 27 goles a favor y 16 en contra, la última derrota se cosechó en la anterior jornada tras perder en Fraga ante el Esneca por un claro 4-0 y la primera, por alineación indebida, por lo que se le dió el partido por perdido en la primera jornada en la pista del Bigues i Riels, después de haberlo ganado.

En el lado berciano, las Águilas llegan enchufadas, con la moral al máximo y el juego cada vez más consolidado y manteniendo la segunda plaza con el mejor ataque de la liga y la segunda mejor defensa (40-9), con una racha de siete jornadas seguidas logrando la victoria. Pero enfrente hay un equipo duro, considerado uno de los transatlánticos de la competición y al que será una misión épica, pero si algo transmite el Bembibre HC es una voluntad de hierro para competir contra cualquier rival y no va a ser menos en ésta jornada.

Atención al duelo estelar entre las dos máximas artilleras de la liga, Txell Gimeno y Aina Florenza, primera y segunda con 14 goles cada una, escoltadas por Elsa Salvanyá cuarta y Carla Castro sexta con 9 goles ambas. Joana Xicota novena con siete goles son las cinco jugadoras que están en el Top Ten de la lista de máximas goleadoras. Partido para disfrutar desde la lejanía y a través de la página web del Club en bembibrehc.es, desde el botón "partido en directo" en color azul.

EL ENTRENADOR CARLOS FIGUEROA

"El Vila-Sana es uno de los máximos candidatos para conseguir el título. Viene de un partido muy complicado tras perder 4-0 en casa del Fraga, pero es un rival temible. Vamos a ver si podemos competir y el resultado lo veremos al final. Debemos disfrutar de la posición que tenemos y seguramente mantendremos la misma posición más o menos ganemos o perdamos, por lo tanto hay que trabajar bien y ver lo que somos capaces de hacer. Es el favorito a ganar la liga junto con el Fraga y nosotras debemos ser conscientes de que ellas son un transatlántico y nosotras queremos serlo pero habrá que tener las ideas muy claras. El equipo se encuentra bien después de la séptima victoria seguida, aunque no fue muy vistosa por su sistema de defensa zonal no nos dejó lucirnos, y tampoco supimos romper bien su sistema. Pero estamos ahí arriba y eso nos da moral y sabemos que llegan tres partidos muy complicados, éste el primero, luego el Telecable en Bembibre y posteriormente el Manlleu, que también es un rival muy difícil. Son tres encuentros que si sacamos algo positivo de ellos pues indudablemente nos elevará más la moral. Vamos partido a partido sin mirar la permanencia ni la Copa de la Reina, pero va bien encaminado y pensaremos en esas cosas cuando llegue el momento".