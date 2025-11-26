Junta de accionistas de mucha obra y Lucas Ribeiro duda: "No sé qué va a pasar en diciembre o enero"

El consejo de administración de la Cultural y Deportiva Leonesa SAD desarrolló la Junta General Ordinaria de Accionistas en el estadio Reino de León, con algunas conclusiones que supondrán algunas novedades para la sociedad, como la integración del consejo de poder llevado a cabo con la renuncia y nombramiento de consejeros. Además, se aprobó la aportación en especie de los accionistas a los fondos propios de la Sociedad Anónima Deportiva, después de aprobar una ampliación de capital de 2,6 millones de euros para alcanzar el mínimo exigido por el Consejo Superior de Deportes (CSD), para pasar a ser el capital de la SAD de 5,2 millones de euros.

La operación de ampliación se realizó por parte del accionistas mayoritario Aspire, con casi el 100% del total accionarial, mediante una compensación de crédito.

Algunas caras nuevas entraron a la Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de componer el nuevo órgano de poder de la Cultural y Deportiva leonesa SAD. A esa misma hora de la Junta acudió el director deportivo, José Manzanera, junto a Manuel Carnero y otras personas.

LUCAS RIBEIRO DEJA DUDAS

Lucas Ribeiro declaró a Jorge Callado en el programa deportivo ESDXT de esRadio (90.2 León): «Estoy enfocado en los cuatro partidos que restan. No sé lo que va a pasar en diciembre o enero. En el futuro no sé lo que sucederá. Ahora estoy muy feliz aquí en León».

LA TERTULIA EL VARDIARIO DE LEÓN, EL MIÉRCOLES

La tertulia ‘El VARDiario de León’ se traslada la próxima semana al miércoles 3 de diciembre, por celebrarse el VII Congreso sobre la Economía del Bierzo, los días 1 y 2 de diciembre.