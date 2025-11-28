Eduardo de Paz alcanza con el Txuri Berri la semifinal del Europeo B

Eduardo de Paz Cureses, a la derecha, está un poco más cerca de su objetivo en el Europeo de Finlandia.DL

Paso a paso. Con esa filosofía el leonés Eduardo de Paz Cureses está un poco más cerca del objetivo en el Europeo B de curling que se celebra en Finlandia. Junto a sus compañeros del Txuri Berri como representantes de España lograban meterse este viernes en la semifinal del campeonato continental.

Un peldaño menos que subir para de Paz que este sábado tratará de cumplir con una doble misión. La más importante es meterse en la final lo que aseguraría a España volver a la máxima categoría del curling done habitan superpotencias como Escocia o Suecia.

La segunda optar a un oro que se le resiste al equipo nacional (el año pasado lograban el bronce).

Y todo en una doble jornada de sábado en la que primero tendrán que deshacerse de un hueso duro como Turquía, combinado con experiencia que finalizaba la fase regular como primero del grupo B con una sola derrota. Si Eduardo y sus compañeros lo logran llegaría por la tarde la final. Con menos presión, pero que podría ser la guinda para ellos.

Ayer el leonés era una vez más vital en el triunfo del Txuri Berri dentro de la ronda de clasificación frente a Ucrania. No fue un partido fácil, pero al final el equipo representativo de España lograba doblegar a su oponente por 6-5. Fue un pulso igualado en el que el Txuri Berri siempre llevó la delantera. Pero a cada victoria parcial en un end (entrada) llegaba la reacción de Ucrania para empatar. En el último, el décimo, el parcial de 1-0 servía para sellar el triunfo.

En la otra semifinal Bélgica y Finlandia se verán las caras.