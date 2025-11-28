La Bañeza celebra con una Gala el alto nivel de su deporte

Los deportistas premiados en la Gala de La Bañeza 2025 junto a las autoridades.JOSé carlos

El deporte bañezano goza de una excelente salud. Así quedó patente en la Gala organizada por el Ayuntamiento. Con Alba Fuertes a la cabeza, y siguiendo por Yael Mantecón, Carlos Cartón, Jesús González, C. Atlético Bañezano, J. Antonio del Río, Desguaces El Penosillo, C. Gimnasia Rítmica, Abel Ramos, Servando Castaño, Antonio García, Lucas Ferrero, Covadonga González, J. Benito Martínez, Raúl Prieto, Christian Villazala, Rebeca Malo, David Domínguez, Carlos Acedo, J. Julián Ríos, Vespinos 303, Celia Pérez, Club de Ajedrez y Rubén Santos Becerro.

Javier Carrera le entrega una placa a la Mejor Deportista de la Bañeza 2025, Alba Fuertes.JOAQUIN