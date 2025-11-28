Reto de alta exigencia en Liga para el Abanca Ademar

Publicado por M. Ángel Tranca León Creado: Actualizado:

El Abanca Ademar retoma el pulso a la Liga Asobal tras las excelentes sensaciones que le dejó su compromiso en la Liga Europea frente al Kadetten. Lo hace recibiendo a un rival directo en la puja por un billete continental la próxima temporada como el Torrelavega (18.00 horas de este sábado, Palacio de Deportes de León LaLiga+ y Teledeporte).

El envite de alta exigencia para los de Dani Gordo llega justo antes de afrontar el próximo martes en Croacia, ante el RK Nexe, el último encuentro de la fase de grupos de la Liga Europea, donde se jugará su clasificación para la siguiente fase. Los leoneses, fortalecidos en su moral tras su remontada ante el líder invicto de la liga suiza, Kadetten, que relanzaba sus opciones continentales, tendrán a un rival que ha vencido en dos de sus cuatro visitas al feudo ademarista, la última la pasada temporada, ya con Jacobo Cuétara en el banquillo.

Dani Gordo podría volver a contar con el pivote Alberto Martín, ausente en los últimos compromisos por una lesión de espalda, con lo que la única ausencia sería la del lateral Álex Lodos, que apura sus últimas semanas antes de poderse reincorporar al trabajo con el resto del equipo después de su grave lesión de rodilla.

Todo lo que no sea un triunfo ademarista reduciría sus posibilidades de poder acercarse a las plazas de puestos europeos, pendientes también del partido aplazado en su momento ante el BM Nava que se disputará el 11 de diciembre.

Mantener el buen tono mostrado precisamente en el torneo continental será uno de los retos de los locales en un pulso en el que la necesidad de hacerse fuertes en el Palacio de Deportes puede allanarle el camino para recuperar posiciones en una clasificación en la que transitan en la séptima posición con diez puntos (su rival de hoy acumula 15). Una distancia que el Ademar no debe permitir que se amplíe. Y menos en una Liga donde cada punto se lucha al máximo