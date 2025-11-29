España 'sobrevive' frente a Alemania (0-0)

Publicado por Carlos Mateos Kaiserslautern Creado: Actualizado:

La selección española femenina de fútbol llegará al estadio Metropolitano de Madrid con las opciones intactas de revalidar el título de campeona de la Liga de Naciones después de sufrir un calvario sin consecuencias (0-0) en el duelo de ida de la final ante Alemania en Kaiserslautern.

Habría que mirar muy atrás en el tiempo para encontrar cuarenta y cinco minutos en los que las españolas se vieran tan sometidas como en la primera parte, en la que fueron un juguete en manos de una selección anfitriona que no solo mereció irse al descanso ganando, sino que además opositó firmemente a golear.

Intensa en la presión, anulando la circulación por el centro y los balones filtrados hacia las creadoras de juego de 'La Roja', muchos de sus numerosos robos en el centro del campo llegaban seguidos de contraataques vertiginosos a los que solo les faltó templanza en la definición para convertirse en letales.

Quizás aliviada por sobrevivir al acoso sin tregua, volvió España al campo con otro ánimo. Le duró cinco minutos, pero pudieron ser suficientes para alterar el guion de un duelo en el que parecía estar de prestado. Ahora tendrá un breve periodo para superar el estrés postraumático e intentar mantener la corona.

ALEMANIA 0

Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Kett; Senss (Hendrich, min 92), Nüsken; Cerci (Alara, min 69), Brand, Bühl; Anyomi (Martínez, min73).

ESPAÑA 0

Coll; Batlle, Paredes, Mapi León (María Méndez, min 77), Carmona; Aitana (Athenea del Castillo, min 77), Aleixandri, Alexia; Claudia Pina (Eva Navarro, min 63), Esther (Imade, min 86) y Mariona.

Árbitro: Iuliana Demetrescu (Rumanía). Mostró tarjeta amarilla a Aleixandri por parte de España y a Brand por parte de Alemania. Incidencias: Encuentro de ida de la final de la Liga de Naciones disputado en el estadio Fritz-Walter de Kaiserslautern ante 40.159 espectadores. La vuelta se jugará el martes en el estadio Metropolitano de Madrid en el que España buscará levantar la Copa de campeona..