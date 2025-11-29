Eduardo de Paz hace historia y asciende con España a la élite europea

Eduardo de Paz Cureses sigue haciendo historia con el curling español. El jugador leonés, uno de los referentes nacionales este deporte, jugará el próximo año en la máxima categoría continental, el Europeo A donde militan los más potentes equipos como la campeona olímpica.

Es el premio al buen hacer de Eduardo y sus comañeros del Txuri Berrri que esta mañana se asegiraban el ascenso tras superar en las semifinales a Turquía por 8-1. Y además la opción de jugar esta tarde por la medalla de oro frente a Bélgica.

En la semofinal y frente a un durio rival que habia acabado líder del grupo B y por eso disputado un encuentro menos, De Paz Cureses y sus compañeros del Txuri Berri como representantes de España dejaron patente su calidad para imponerse de manera clara a Turquía y con ello alcanzar una final en la que les espera Bélgica. Pero lo mas importante es que ya tienen el billee asegurado al Europeo A y además como mínimo la medalla de plata.