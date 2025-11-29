Del mal el peor para la SD Ponferradina

La SD Ponferradina no pudo empezar con buen pie el cambio de entrenador en su banquillo y cayó en el Toralín ante el Arenas por 1-2.L. DE LA MATA

La Deportiva sumó una nueva derrota que crea una crisis al venir del cambio de entrenador de esta semana y convertirse en el 4º partido seguido sin vencer. El cuadro berciano cayó 1-2 ante un Arenas Club que sólo había logrado un punto a domicilio. Si el Zamora CF puntúa este domingo, el conjunto blanquiazul volverá a los puestos de descenso, que parecían olvidados tras la reacción comenzada en Talavera de la Reina.

No se vieron evidentes cambios con respecto a la etapa anterior. Sí que el equipo jugó con dos extremos muy abiertos como Borja Vázquez y Borja Valle, mientras que Frimpong y Xemi ayudaban por dentro a Undabarrena. Cortés estuvo solo arriba. La lesión de Borja Valle poco después de cumplirse los 10 minutos hizo que el plan inicial variase y que el cuadro arenero aprovechase la inferioridad blanquiazul para adelantarse en el marcador. Fue el ex deportivista Álvaro Vázquez el se adelantó a Ángel Jiménez en un centro raso de Baba Diocou para hacer el 0-1 en el minuto 12.

En un ambiente muy enrarecido por los sucesos ocurridos durante la semana con el cambio de entrenador y con cánticos en contar de la directiva y de la dirección deportiva, lo mejor que pudo pasar es que la SD Ponferradina empatase rápido. Lo hizo Xemi al aprovechar un balón que no atrapo Arnatz en un remate de Cortés a centro de Borja Vázquez. El arquero visitante estuvo especialmente inseguro, como especialmente motivado estuvo Álvaro Vázquez, que en otro centro de Zabala estuvo a punto de volver a adelantar al cuadro vizcaíno, si bien su cabezazo se fue ligeramente alto.

La baja de Borja Valle en el costado izquierdo la cubrió Álex Mula, que lo intentó sin éxito en una acción personal. Un defensa bloqueó su tiro. No obstante, el extremo tuvo la mejor ocasión deportivista en un córner al primer palo que peinó un jugador y en el 2º, libre de marca, remató él alto de tijera con todo a favor.

El conjunto visitante buscó hacer daño al contragolpe con jugadas muy rápidas.

Un fallo solo de Álex Hidalgo en el área pequeña y un remate muy cerca del palo de Sustatxa pusieron el punto final al primer acto.

Comenzó el 2º período con un Arenas Club que presionaba arriba y que gozó de hasta tres ocasiones en los primeros minutos. Primero, una recuperación de Álvaro Vázquez en ¾ de campo, dejó a Álex Hidalgo y éste empalmó fuera desde dentro del área fuera. El cuero se fue rozando el palo. Después un golpeo centrado de Álex Hidalgo lo atrapaba Ángel Jiménez. Y un remate de Baba Diocou lo volvió a atajar el arquero deportivista.

La Deportiva tuvo un balón interior de Cortés en el área para Andoni López al que se adelantó por poco el portero. Y Moltenis cayó en el área contraria al intentar rematar un centro, pero no protestó. El encuentro se jugaba sin VAR porque no funcionaba.

El conjunto berciano no llegaba con claridad y casi intentaba contragolpear más que su rival.

Un pase de la muerte lo salvó Ger Nóvoa cuando iba a rematar Baba Diocou. Y un tiro de Álex Hidalgo lo salvó Ángel Jiménez cuando se cantaba el 1-2. Frimpong lo intentó desde lejos al ver al portero adelantado.

Entraron Eneko Aguilar y un Keita que se puso como único delantero.

En el minuto 80 estuvo a punto de marcar el 2-1 la Ponferradina. Un centro de Andoni lo cabeceó Xemi cruzado y el portero salvó el 2-1 con una gran estirada. Pero la expulsión por doble amarilla de Andújar en el minuto 84 dejó mermada a la Deportiva. Y apenas tres minutos después Ángel tapaba un remate a bocajarro de Troncho, pero en el rechace marcaba Álex Hidalgo.

Entraron Sergio Benito y Diego Moreno, pero ya no hubo nada que hacer. El balón ya casi lo monopolizó el conjunto rojinegro hasta que finalizó el choque.

La próxima cita liguera para el conjunto blanquiazul será el lunes 08 de diciembre en el Reina Sofía ante Unionistas CF, que ayer caía 4-3 en Ourense en un duelo que iba 1-2 en el minuto 88 y 2-3 en el 95. Antes, el jueves 04 a las 20:00 horas en El Toralín, choque de la 2ª eliminatoria de la Copa del Rey ante el Real Racing Club.