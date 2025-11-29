Eduardo de Paz sube a la élite vestido de plata

Eduardo de Paz Cureses sigue firmando páginas para la historia del curling español. Esta vez de plata con sl subcampeonato en el Europeo B de Finlandia donde solo Bélgica y en el último end (entrada) podía con él y sus compañeros (8-5)... y con el añadido de un billete para la máxima categoría continental para 2026.

El jugador leonés, desde que en 2015 se colgara la medalla de plata en el Campeonato de Europa júnior, es todo un referente nacional. Y esta vez el premio y el de sus compañeros del Txuri Berri como representantes de España ha sido volver a hacerse un hueco entre una élite continental que también lo es mundial. Allí podrá verse las caras con selecciones como la de Escocia (vigente campeona olímpica representando a Gran Bretaña), Suecia o Noruega.

Y todo tras un torneo al que Eduardo de Paz acudía junto a Nicholas Shaw, Sergio Vez y Luis Gómez aunque con la ausencia de otro pilar del curling español como Mikel Unanue. Con esperanzas de mejorar la medalla de bronce de 2024 y para sacarse la espina precisamente de aquel torneo en el que solo una derrota, en las semifinales, les apartaba del principal objetivo que era subir a la categoría A, la élite de la élite.

Con la lección bien aprendida el leonés iniciaba el torneo en Lathi con victoria frente a Irlanda, un rival directo. Luego llegaría la única derrota en la fase de grupos ante Bélgica. Finlandia, Israel, Eslovaquia, Hungría y Países Bajos cederían frente a la consistencia del equipo de De Paz, Vez, Shaw y Gómez.

En la eliminatoria de clasificación (cuartos) Ucrania tampoco podía con De Paz Cureses. Pero faltaba el paso más importante, incluso el de luchar por el oro. Había que doblegar a Turquía, un equipo con experiencia en el Europeo A, en las semifinales. Ganar significaría sellar el billete a la máxima categoría. Y también asegurarse al menos la plata.

En la imagen estaba la derrota del pasado año en esa última criba que impedía el ascenso. Pero esta vez la lección estaba bien aprendida. El 8-1 así lo reflejaba en el marcador. Pase a la final y billete en el bolsillo.

Ya en este último partido del torneo Bélgica. La ilusión del oro también era patente y la de vengarse de su rival por la derrota en la fase de grupos. Lo tuvieron en su mano con empate (5-5) a falta de una última entrada en la que el 3-0 del rival le apartaba del trofeo dorado. Pero no de un subcampeonato que sabe a gloria. Y más con el ascenso al Europeo A conseguido por la puerta grande.

Para Eduardo de Paz Cureses no es la primera vez. Ya jugó en esa categoría en 2022 (en cierta medida la exclusión de Rusia le abría las puertas). Pero esta vez con mejor sabor de boca.