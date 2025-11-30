Manolo Cadenas, rey de Valdevimbre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Manolo Cadenas ya es ‘Hijo Predilecto’ de Valdevimbre, su localidad natal, que quiso rendir homenaje al histórico exentrenador de balonmano en un acto que tuvo lugar en el ayuntamiento de la localidad leonesa. El alcalde, Ángel María Cueto, daba el pistoletazo de salida a un acto que no quisieron perderse numerosas personalidades del deporte y tampoco sus vecinos. «Eres un embajador internacional llevando el nombre de nuestro pueblo por todo el mundo», comentó el edil. «Siempre que te veía en la televisión presumía de que eras de mi pueblo», confesó ante las risas y los aplausos de los asistentes.

Por su parte, el que fuera gran artífice de los títulos logrados por el Ademar, tomó la palabra para rememorar varias anécdotas de su vida en Valdevimbre. «No me puedo entender como persona sin esos trece años en los que vivimos aquí», dijo ante la atenta mirada de todos los asistentes. Cadenas recibió un documento oficial así como un ramo de flores de parte del Ayuntamiento de Valdevimbre.

Sus inicios como entrenador se encuentran en Leganés. Como entrenador profesional de balonmano comenzó su trayectoria en el año 1986, donde dirigió al Oviedo durante tres temporadas. En 1995 fichó por el Ademar, club en el que logró los mayores éxitos hasta la fecha. Entre otros logros, se encuentra el título de Liga Asobal 2000-01, la Copa del Rey de Balonmano 2002, la Copa Asobal 1998 y la Recopa de Europa de Balonmano en dos ocasiones (1998-99 y 2004-05). También entrenó al Barça.