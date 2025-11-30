Manu Cortés vuelve a jugar tras superar una dura enfermedad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Manuel Cortés volvió a sentir la emoción de enfundarse la camiseta del Ademar el pasado fin de semana después de varios meses de calvario a causa de una enfermedad que le impedía disfrutar del deporte que ama. El pasado verano tuvo que desplazarse al Hospital La Paz (Madrid). Entre este y el Hospital de León, Manu sumó casi siete meses ingresado en los que nunca perdió su ilusión por volver a jugar. Este sábado, por fin, pudo cumplir su sueño, volviéndose a poner la camiseta ademarista y contribuyendo con sus goles a la victoria de su equipo cadete ante una de las plantillas más difíciles de la competición: Balopal Palencia.

Allí estuvo arropado por parte de la directiva del Ademar, por su entrenador Dani Gordo, por otros técnicos como Luis Puertas y varios jugadores.