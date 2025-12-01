Puntos de valor doble en la lucha por la Liga

Publicado por Óscar Bellot Barcelona Creado: Actualizado:

Barcelona y Atlético juegan este martes en el Camp Nou (21.00 horas, Movistar LaLiga) un partido de esos que perfectamente podría valer seis puntos. Y es que azulgranas y rojiblancos son rivales directos en la cabeza de la tabla y el duelo puede significar un golpe encima de la mesa para el que logre imponerse y otro en el mentón para el que caiga derrotado.

Los de Hansi Flick pueden consolidar el liderato logrado el fin de semana contra el Alavés y, de paso, meter presión una vez más al Real Madrid, que juega un día después ante el Athletic. Los de Simeone, por su parte, pueden meterse de lleno en una pelea en la que hasta hace muy poco no estaban incluidos.

Será un partido de poder a poder en el que el Barça deberá refrendar las buenas sensaciones que mostró solo algunos minutos contra el Alavés. El equipo de Flick se impuso a los del Coudet y, de paso, recuperó para la causa a jugadores importantes como Raphinha, Dani Olmo o Pedri. La mejoría de estos tres futbolistas puede ser clave para que el Barça acabe el año cerca de su mejor versión y convenzan a un Flick que sigue sin tener todas consigo.

Al técnico alemán se le pudo ver contrariado tras el triunfo contra el Alavés y ahora necesita un golpe de efecto contra el Atlético. Para ello, deberá elegir entre el amplio abanico de futbolistas que tiene a su disposición. Solo están fuera por lesión Ter Stegen, Araujo, Gavi y Fermín, lo que ofrece a Flick muchas posibilidades para configurar un once de garantías y disponer de distintas herramientas para cambiar el partido desde el banquillo. Koundé regresará al lateral diestro, Pedri podría volver a ser titular junto a De Jong en la medular y arriba la principal duda es saber quién acompañará Raphinha, Olmo y Lamine en la punta. Lewandowski, Ferran e incluso Rashford se disputan la delantera.

Enfrente estará un equipo que sabe que tiene ante sí la gran oportunidad de meterse de lleno en la pelea por el título antes de acabar el año. El Atleti llega a la cita crecido después de siete victorias consecutivas entre Liga y Champions y con la moral por las nubes tras una semana en la que se han impuesto al Inter en Europa y han logrado una victoria en el Metropolitano ante el Oviedo en un compromiso en el que dieron descanso a piezas importantes. Ahora viene un momento importante con muchos partidos por delante y los rojiblancos están preparados y más cerca de ser ese equipo reconocible para Simeone.