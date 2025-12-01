Técnico nuevo en la Ponferradina, triunfo improbable

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El debut con derrota de Nafti ante el Arenas Club no hizo más que ratificar una idea que tira por tierra con el dicho en el mundo del fútbol: «A entrenador nuevo, victoria no segura». A la Deportiva no le suelen dar resultado los cambios a largo plazo, pero a corto tampoco ha pasado con asiduidad.

Si repasamos los cambios de técnico por destitución o dimisión que se han dado desde el último ascenso desde 3ª División, encontramos que Saro perdió 0-1 con el Universidad de Las Palmas CF en la temporada 1999-2000; y Tartilán debutó cayendo 1-2 con el Lugo al sustituir a Saro en la temporada 2000-2001. Hasta la temporada 2006-2007 no volvió a haber una destitución. Ocurrió en la recta final de la 1ª temporada de 2ª División y Tartilán debutó ganando 0-1 al Tenerife. También fue Tartilán el que sustituyó a Viadero en la temporada 2008-2009 y en su primer partido ganó 1-0 al Club Marino. Nistal y Claudio empataron sus debuts de la temporada 2010-2011 tras la destitución de Granero. Fabri se estrenó con un 1-3 contra el Córdoba CF. Antes y después de él estuvieron en el banquillo Nistal y Rubén Vega, que empataron las dos veces, la primera tras la destitución de Manolo Díaz. En la temporada 2016-2017 Munitis empezó ganando 1-0 al Real Racing Club. Cuando dimitió, le sustituyó Álvarez Tomé, que empezó perdiendo 3-0 en Vigo. Y los que han venido después han sido David Gallego y Nafti, que empezaron perdiendo, y dos veces Juanfran, que tuvo un empate y una derrota.