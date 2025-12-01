Técnico nuevo en la Ponferradina, triunfo improbable
FÚTBOL | 1ª RFEF. Los entrenadores de recambio no han comenzado con buen pie en la SD Ponferradina en las dos últimas décadas, salvo Munitis y Tartilán en dos ocasiones
El debut con derrota de Nafti ante el Arenas Club no hizo más que ratificar una idea que tira por tierra con el dicho en el mundo del fútbol: «A entrenador nuevo, victoria no segura». A la Deportiva no le suelen dar resultado los cambios a largo plazo, pero a corto tampoco ha pasado con asiduidad.
Si repasamos los cambios de técnico por destitución o dimisión que se han dado desde el último ascenso desde 3ª División, encontramos que Saro perdió 0-1 con el Universidad de Las Palmas CF en la temporada 1999-2000; y Tartilán debutó cayendo 1-2 con el Lugo al sustituir a Saro en la temporada 2000-2001. Hasta la temporada 2006-2007 no volvió a haber una destitución. Ocurrió en la recta final de la 1ª temporada de 2ª División y Tartilán debutó ganando 0-1 al Tenerife. También fue Tartilán el que sustituyó a Viadero en la temporada 2008-2009 y en su primer partido ganó 1-0 al Club Marino. Nistal y Claudio empataron sus debuts de la temporada 2010-2011 tras la destitución de Granero. Fabri se estrenó con un 1-3 contra el Córdoba CF. Antes y después de él estuvieron en el banquillo Nistal y Rubén Vega, que empataron las dos veces, la primera tras la destitución de Manolo Díaz. En la temporada 2016-2017 Munitis empezó ganando 1-0 al Real Racing Club. Cuando dimitió, le sustituyó Álvarez Tomé, que empezó perdiendo 3-0 en Vigo. Y los que han venido después han sido David Gallego y Nafti, que empezaron perdiendo, y dos veces Juanfran, que tuvo un empate y una derrota.