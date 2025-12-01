Dani Gordo: «Nos vamos a encontrar con un infierno»

Publicado por M.Á. Tranca Redacción Creado: Actualizado:

Dani Gordo, entrenador del Ademar, espera «un infierno» en el partido ante el Nexe. "Somos conscientes de que será un infierno en un ambiente muy duro y donde habrá que hacer muy bien las cosas y no perdonar más de la cuenta si se quieren tener opciones". Para tener opciones, Gordo considera clave realizar «una buena salida y puesta en escena en el partido", y confía en que pese a la calidad del rival tiene armas para plantear batalla «siempre que se puedan utilizar para llegar al final del partido con posibilidades, evitando que te saquen del mismo".