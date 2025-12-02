España repite como campeona de la Liga de Naciones femenina

La delantera española Claudia Pina junto a sus compañeras uno de los dos goles que anotó frente a Alemania.KIKO HUESCA

Con un doblete de Claudia Pina y un gol de Vicky López, España superó a Alemania por 3-0 este martes en la vuelta de la final de la Liga de Naciones disputada en el Metropolitano para revalidar el título de campeona de la competición europea.

La selección española dominó a la germana con las mejores ocasiones en la primera parte, pero el partido se marchó al descanso con un empate sin goles.

En la segunda parte Pina marcó en los minutos 61 y 74, y Vicky en el 68.