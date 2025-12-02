Los clubes de la provincia leonesa, con las campeonas

Los diferentes equipos de la Deportiva Femenina movilizaron dos autobuses y casi 200 personas desplazadas a la final de Madrid entre España y Alemania.SDP fem.

CD Villaquilambre Futsal, Club Astorga Femenino, Sport del Bernesga, SD Ponferradina, Atlético Trobajo, Atlético Bierzo y CD Ejido representaron a la provincia leonesa en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones de la Uefa. 50 autobuses viajaron al Metropolitano desde toda Castilla y León, representando a 43 clubes, para asistir al España-Alemania. La colaboración conjunta de RFEF y RFCyLF permitió a todos estar presentes como invitados. Todos pudieron disfrutar de la exhibición del equipo de Sonia Bermúdez, que levantó su segundo título de esta competición.

Si bien el estadio no estuvo lleno, España batió el récord de asistencia en partido de la selección femenina con 55.843 espectadores.