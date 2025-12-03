Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Andorra, minuto a minuto

LA PREVIA

LA PREVIA: NOVEDAD MARCOS DE LA RIVA

La Cultural disputa el cruce de la segunda ronda de la Copa del Rey ante el FC Andorra, a partido único. Los treintaidosavos de final entran en juego, con las pretensiones de tomar más rondas, a juzgar por las palabras del entrenador culturalista José Ángel Ziganda, que deja de fondo que es el momento de demostrar su valía, en referencia a los menos habituales en el campeonato de Liga. Es la oportunidad para los futbolistas del equipo leonés que menos minutos han disfrutado a estas alturas de la temporada y a buen seguro que desean reivindicarse. A parte de que juegan los menos habituales, hay que destacar la presencia en el once inicial de Ziganda del centrocampista del filial Marcos de la Riva, un futbolista con mucho futuro por delante. Marcos De la Riva (León, 25-05-2006), con sólo 19 años de edad, afronta como titular este partido de Copa del Rey ante el FC Andorra de treintaidosavos de final.