Los leoneses muestran su gran nivel en la Copa de Asturias en La Morgal

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La última cita de la Copa de Trial-Bici de Asturias, disputada en el exigente circuito de La Morgal (Llanera), dejó grandes resultados para los pilotos leoneses de la Escuela del Club Trial-Bici León, todos federados a través del Club Ciclista Legio. La jornada estuvo marcada por unas duras condiciones meteorológicas. A pesar de ello, Arturo Rodríguez firmó una actuación sobresaliente al lograr la segunda posición en la categoría Junior. Su resultado llega apenas una semana después de proclamarse campeón asturiano junior de descenso (DH) en el circuito '23 de Noviembre', una espectacular prueba celebrada en Tuña (Tineo), donde confirmó su excelente estado de forma.

Podio categoría Júnior con Arturo en el segundo peldaño.DL

En la categoría Élite, el protagonismo fue para Jesús María San Martín, que se impuso con autoridad y, además de ganar la prueba, logró enfundarse el maillot de campeón de la Copa 2025.

En la categoría Principiante, el leonés Enzo Álvarez finalizó en séptima posición, un mérito notable teniendo en cuenta las complicadas condiciones del circuito. Tras una jornada marcada por la lluvia y el barro los leoneses regresaron a casa con nuevos éxitos que refuerzan el trabajo de la Escuela del Club Trial-Bici León y del Club Ciclista Legio.