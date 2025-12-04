Así fue el partido SD Ponferradina-Real Racing Club, minuto a minuto

Previa y novedades

19:35 04/12/2025

19:35 04/12/2025

La SD Ponferradina quiere darse una alegría en la Copa del Rey que sirva de punto de estímulo para reaccionar en la Liga, algo parecido a lo que ocurrió el año pasado. Desde las 20.00 horas recibe en El Toralín al Real Racing Club, vicelíder de 2ª División y equipo en un gran momento de forma. Ambos equipos se clasificaron para esta ronda ganando en Las Gaunas, 1-3 la Deportiva ante la UD Logroñés y 0-4 el Real Racing Club frente a la SD Logroñés.

Un triunfo supondría pasar a 1/16 de final y estar en el sorteo del próximo martes, que le otorgaría a la Deportiva un rival de 1ª División dentro de dos semanas en El Toralín. A lo largo de la trayectoria en la competición, la SD Ponferradina sólo ha eliminado a tres equipos de superior categoría: SD Compostela (2ª División B) en la temporada 1980-1981, UE Figueres en la 1990-1991 y CD Castellón la pasada campaña. Contra el cuadro orellut lo hizo a partido único, en casa y a penaltis.

Ayer sufrió una lesión muscular Jorrín, un jugador salido de la cantera racinguista, por lo que se suma a Borja Valle y Vicente Esquerdo como bajas para el duelo. Recupera Mehdi Nafti a otro ex racinguista como Fede San Emeterio y a Pau Ferrer, que es titular, igual que Andrés Prieto en la portería. Otros menos habituales como Vasco, Frimpong, Álex Mula, o Sergio Benito también son de la partida. Al final no juega Vlad Kysil y sí Ger Nóvoa.

El hecho de jugar hoy en Copa y hacerlo el domingo a las 14.00 horas en Cádiz en Liga ha llevado al técnico José Alberto López a componer una convocatoria con sólo 12 jugadores del primer plantel, dos de ellos porteros. Entre ellos están los ex deportivistas Manu Hernando y Yeray Cabanzón, que son titulares. El extremo/mediapunta marcó dos tantos en la 1ª ronda, aunque en la Liga ha tenido poco protagonismo. Sin duda que va a ser el gran protagonista del choque a priori. Será especial para él, pues en las dos pasadas campañas estuvo cedido en la entidad berciana. Jugadores como Íñigo Vicente, Peio Canales, Andrés Martín, Jeremy o Asier Villalibre no han entrado en la convocatoria. Michelin es baja por lesión.

Dirige el partido Daniel Palencia Caballero (Comité Vasco). Ha pitado dos veces a la Ponferradina, ambas en El Toralín, con un balance de un triunfo en 2ª División B ante el Burgos CF por 4-2 y una derrota 0-1 ante el Tarazona en 1ª Federación.

El partido se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de internet y en Onda Bierzo y Radio Bierzo en la radio.

Ya se han dado varias sorpresas. El Guadalajara eliminó a la Agrupación Deportiva Ceuta FC; el Real Murcia se deshizo del Cádiz CF; el Eldense de Claudio remontó para derrotar a la UD Almería; el CF Talavera de la Reina se impuso al Málaga CF; y el Ourense CF ganó al Girona FC. Por tanto, en caso de pasar, la SDP ya no tendría asegurado un equipo de la Supercopa de España.