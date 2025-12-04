Así fue el partido SD Ponferradina-Real Racing Club, minuto a minuto
SD Ponferradina
Pau Ferrer (68')
Finalizado
1
2
Real Racing Club
Arana (53'), Aldasoro (118')
Expulsión
Roja a Frimpong tras acabar el duelo.
Final
SD Ponferradina 1-Real Racing Club 2.
Prolongación
Un minuto más de juego.
Amarilla a Andreev.
Gol del Real Racing Club
1-2-Diego Fuentes se inserta en el área, la pone al 2º palo y Aldasoro empuja a la red.
Golpeo duro de Izan que saca de la escuadra Prieto
Centro de Xemi fuerte al que no llega por poco Cortés en el área.
Cortés se va por la izquierda en contragolpe, entra en el área, la pone en el punto de penalti y Borja Vázquez con todo a favor golpea desviado.
Amarilla a Andújar.
Empieza la 2ª parte de la prórroga
Partido de nuevo en juego.
Descanso de la prórroga
SD Ponferradina 1-Real Racing Club 1.
Prolongación
Un minuto más.
Andoni López x Eneko Aguilar.
Prieto salva un mano a mano con Santi Franco.
Diego Díaz x Sergio Martínez.
Expulsión
2ª amarilla a Keita. Expulsado.
Córner muerto que no remata nadie en área visitante.
Acción personal de Borja Vázquez y golpeo seco y duro que se va ligeramente desviado.
Empieza la prórroga
Se reanuda el choque.
30 minutos más de juego
La eliminatoria se va a la prórroga.
Final
SD Ponferradina 1-Real Racing Club 1.
Prolongación
4 minutos más.
Cortés se va solo con Xemi al lado hacia portería, sale el portero a 3/4 de campo y le quita el balón.
Tiro de Izan resbalando que atrapa Prieto.
Tiro de Diego Fuentes que atrapa Prieto.
Perdona Xemi
2 vs 1 de la Deportiva, se va Cortés, deja solo a Xemi ante el portero y contacta mal con el balón y atrapa el portero.
Moltenis x Diego Moreno.
Santi Franco trata de sorprender por el primer palo y saca Prieto.
Centro de Izan que atrapa abajo Prieto.
Santi Franco x Marco Sangalli, Izan Yurrieta x Arana.
Fede San Emeterio x Frimpong, Xemi x Pau Ferrer.
Gol de la Deportiva
1-1-Acción personal por la izquierda de Borja Vázquez, se va, entra en el área, pase al 2º palo y empuja a la red Pau Ferrer.
Recuperación de Cortés, avanza y golpea duro desde fuera del área, sacando el arquero visitante.
Tiro desviado de Diego Fuentes.
Golpeo desviado de Diego Moreno.
Centro pasado de Vasco, palmea el portero y Keita se entretiene y no golpea cuando tenía todo a favor para hacerlo.
Cortés x Sergio Benito, Borja Vázquez x Álex Mula.
Amarilla a Keita.
Autopase de Frimpong, se planta en el área un poco escorado y su golpeo lo salva el arquero con el cuerpo.
Gol del Real Racing Club
0-1-Tiro de Diego Fuentes que da en la espalda de Arana y despista a Prieto.
Córner que peina un jugador visitante, saca la defensa y chilena que se va desviada.
Recorte de Yeray en la frontal y manda alto.
Empieza la 2ª parte
Se reanuda el choque.
Javi Castro x Jorge Salinas, Íñigo Sainz-Maza x Maguette, Diego Fuentes x Suleiman.
Descanso
SD Ponferradina 0-Real Racing Club 0.
Prolongación
Un minuto más de juego.
Centro-chut de Vasco en una falta que se va desviado.
Balón en profundidad a la espalda de la defensa y el portero se adelanta a Sergio Benito.
Mucha igualdad en un primer tiempo sin ocasiones claras.
Balón largo que controla Sergio Benito ganando la espalda a la defensa y el árbitro le pita fuera de juego que no es y que el linier no había marcado.
Sergio Benito pone un balón en el área pequeña al primer palo y corta in extremis un defensa.
Tiro duro de Yeray ligeramente alto.
Saque largo de Prieto, se va Keita solo, pero le pitan fuera de juego.
Suleiman, atendido en el campo
Acción ensayada de la Deportiva que cabecea Andújar y saca un defensa en la línea tras casi peinar Pau Ferrer, pero se anula por falta previa.
Amarilla a Maguette.
Salinas envía alto tras un rechace de córner.
Falta lateral que cuelga Yeray y toca Aldasoro, enviando muy alto.
Arranca el choque
Partido en juego.
Previa y novedades
La SD Ponferradina quiere darse una alegría en la Copa del Rey que sirva de punto de estímulo para reaccionar en la Liga, algo parecido a lo que ocurrió el año pasado. Desde las 20.00 horas recibe en El Toralín al Real Racing Club, vicelíder de 2ª División y equipo en un gran momento de forma. Ambos equipos se clasificaron para esta ronda ganando en Las Gaunas, 1-3 la Deportiva ante la UD Logroñés y 0-4 el Real Racing Club frente a la SD Logroñés.
Un triunfo supondría pasar a 1/16 de final y estar en el sorteo del próximo martes, que le otorgaría a la Deportiva un rival de 1ª División dentro de dos semanas en El Toralín. A lo largo de la trayectoria en la competición, la SD Ponferradina sólo ha eliminado a tres equipos de superior categoría: SD Compostela (2ª División B) en la temporada 1980-1981, UE Figueres en la 1990-1991 y CD Castellón la pasada campaña. Contra el cuadro orellut lo hizo a partido único, en casa y a penaltis.
Ayer sufrió una lesión muscular Jorrín, un jugador salido de la cantera racinguista, por lo que se suma a Borja Valle y Vicente Esquerdo como bajas para el duelo. Recupera Mehdi Nafti a otro ex racinguista como Fede San Emeterio y a Pau Ferrer, que es titular, igual que Andrés Prieto en la portería. Otros menos habituales como Vasco, Frimpong, Álex Mula, o Sergio Benito también son de la partida. Al final no juega Vlad Kysil y sí Ger Nóvoa.
El hecho de jugar hoy en Copa y hacerlo el domingo a las 14.00 horas en Cádiz en Liga ha llevado al técnico José Alberto López a componer una convocatoria con sólo 12 jugadores del primer plantel, dos de ellos porteros. Entre ellos están los ex deportivistas Manu Hernando y Yeray Cabanzón, que son titulares. El extremo/mediapunta marcó dos tantos en la 1ª ronda, aunque en la Liga ha tenido poco protagonismo. Sin duda que va a ser el gran protagonista del choque a priori. Será especial para él, pues en las dos pasadas campañas estuvo cedido en la entidad berciana. Jugadores como Íñigo Vicente, Peio Canales, Andrés Martín, Jeremy o Asier Villalibre no han entrado en la convocatoria. Michelin es baja por lesión.
Dirige el partido Daniel Palencia Caballero (Comité Vasco). Ha pitado dos veces a la Ponferradina, ambas en El Toralín, con un balance de un triunfo en 2ª División B ante el Burgos CF por 4-2 y una derrota 0-1 ante el Tarazona en 1ª Federación.
El partido se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de internet y en Onda Bierzo y Radio Bierzo en la radio.
Ya se han dado varias sorpresas. El Guadalajara eliminó a la Agrupación Deportiva Ceuta FC; el Real Murcia se deshizo del Cádiz CF; el Eldense de Claudio remontó para derrotar a la UD Almería; el CF Talavera de la Reina se impuso al Málaga CF; y el Ourense CF ganó al Girona FC. Por tanto, en caso de pasar, la SDP ya no tendría asegurado un equipo de la Supercopa de España.
Alineciones
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto -c-; 21 Diego Moreno, 2 Andújar, 3 Ger Nóvoa, 15 Vasco; 16 Frimpong, 18 Eneko Aguilar; 17 Keita, 20 Pau Ferrer, 11 Álex Mula; 7 Sergio Benito.
Convocatoria: 4 Moltenis, 5 Undabarrena, 6 Fede San Emeterio, 9 Cortés, 12 Lian dos Santos, 13 Ángel Jiménez -ps-, 14 Xemi, 18 Borja Vázquez, 19 Andoni López, 25 Pablo Barredo -ps-, 26 Vlad Kysil.
DT: Mehdi Nafti.
·Real Racing Club: (4-2-3-1): 13 Andreev Plamen; 15 Marco Sangalli, 4 Manu Hernando, 32 Jorge Salinas, 3 Mario García; 14 Maguette, 8 Aldasoro; 7 Yeray, 36 Sergio Martínez, 20 Suleiman; 9 Arana.
Convocatoria: 1 Jokin Ezkieta -ps-, 5 Javier Castro, 6 Íñigo Sainz-Maza, 33 Samuel Calera, 34 Diego Díaz, 42 Izan Yurrieta, 43 Santi Franco, 44 Diego Fuentes.
DT: José Alberto López.
·Árbitro: Daniel Palencia Caballero (Euskadi); auxiliares: Joan Méndez y Miguel Ortuño; cuarto árbitro: María Eugenia Gil Soriano.