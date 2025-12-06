Un Caja Rural Cleba combativo suma un punto frente al Pereda

Publicado por Agencias Santander Creado: Actualizado:

PEREDA 34

Cristina Pérez, Elena San José (8), Andrea Pellón (1), De Prado (0), Barquín (1), Regato (0), Aldara Vallés (4), Jana Pinila (1), Guilabert (1), Aida Brull (6), Marina Ferrer (0), Fanjul (10), Mera (0), San Juan (2).

CAJA RURAL CLEBA 34

Goretti, Carmen Fernández (5), Marta Fariza (1), Paula Alonso (0), Aintzane García (3), Valeria De las Moras (2), Cecilia Colmenero (10), Marta Velasco (0), Itahisa Castillo (5), Jana Cuesta (0), Claudia Álvarez (0), Mireia Díez (2), Suhana Bayonas (6)

Parciales: 2-0, 5-2, 9-5, 10-8, 13-11 y 16-14 (descanso); 16-17, 18-21, 22-25, 25-30, 30-33 y 34-34 (final). Árbitros: Jorge López González y José Luis Hernández Lara. Tarjeta amarilla a la local Brull. Exclusiones a las locales Jana Pinilla y Fanjul, y a las visitantes Paula Alonso, Itahisa Castillo, Jana Cuesta, Suhana Bayona y Mireia Díez (3). Incidencias: Polideportivo Exterior de La Albericia.

El Caja Rural Cleba logró el empate (34-34) en su visita a la cancha del Pereda, en un partido donde las locales llegaron al descanso con una ventaja de 16-14. Sin embargo, las leonesas mejoraron su juego en la segunda parte, en la que llegó a disponer de una ventaja de cinco goles arriba a 10 minutos del final, pero las cántabras consiguieron neutralizar la ventaja y firmar las tablas. Con este resultado, las chicas de Leo Álvarez ascienden al octavo puesto de la División de Honor Oro femenina con 7 puntos.

La primera parte no tuvo un buen inicio para las leonesas, que se vieron sorprendidas por las cántabras, que se colocaron con una ventaja de 3-0 a los 2 minutos de juego. Las visitantes comenzaron desacertadas en ataque y dando muchas facilidades defensivas en este arranque del encuentro. Mejoraron tras el descanso, pero las fuerzas se equilibraron y hubo reparto de puntos.