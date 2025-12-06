Empate vibrante del Ademar León en Logroño

Publicado por Agencias Logroño Creado: Actualizado:

El BM Logroño tuvo que conformarse con un empate (33-33) ante el Abanca Ademar, con lo que, pese a que sufrió hasta el último segundo, sigue una semana más sin perder y ya van nueve mientras que los leoneses suman cinco jornadas sin conocer el triunfo. El segundo clasificado de la Liga Asobal buscaba su novena victoria consecutiva pero era consciente de la dificultad que entreñaba la visita de un Ademar «herido» por haber sido eliminado de Europa hace días y por una marcha errática en la Liga que debe enderezar.

Los riojanos trataron de encomendarse a su alto rimo de juego, que les ha valido contra otros rivales, pero que no fue suficiente ante un Ademar muy serio y que nunca le perdió la cara al partido, tanto que pudo ganar hasta el último segundo. En el primer tiempo los leoneses lograron sacar partido a sus cambios de defensa y se mantuvieron seguros en ataque (más del 73% de acierto) con lo que no solo estuvo en el partido en todo momento sino que se fue al descanso por delante. El equipo riojano estaba empeñado en correr, para desgastar a su rival, pero eso le hizo precipitarse en ocasiones o, en otras, no tener la «pausa» suficiente para leer los cambios de defensa de su rival.

El Logroño quiso sorprender por velocidad y, en realidad, se vio sorprendido él por un rival que aceptó el reto de correr y que se afianzó en ataque dirigido a la perfección por Miñambres, que cuando no encontraba hueco él (anotó 5 goles antes del descanso) veía con facilidad qué compañero estaba mejor para lanzar ante un Ledo que no estuvo a su mejor nivel (solo 4 paradas) porque tampoco tuvo mucha ayuda de la defensa.

El primer periodo se le empezó a torcer al equipo local con un 7-6 en menos de diez minutos; desde entonces el Logroño ya no estuvo seguro en ningún momento, llegó a tener ventajas de un gol pero, en general, siempre jugó a remolque de un Ademar muy seguro de sus propias ideas. Los riojanos fueron más agresivos en el inicio del segundo tiempo y equilibraron el choque muy pronto ante un Ademar que daba signos de fatiga pero sabía medir muy bien sus esfuerzos. Gracias a eso logró que el choque siguiera igualado, porque «amasaba» todos sus ataques y al final siempre encontraba una opción para marcar.

De hecho, así puso un poco nerviosos a los locales (26-28 a 10 minutos), pero también cometió un par de errores que devolvieron la igualdad total al partido. A cinco minutos del final (30-30) Ledo trató de lanzar a sus compañeros con un paradón y Preciado lo intentó con uno de sus «golazos» (31-30); Miñambres respondió y además se encontró con una pérdida local y asistió a Gonzalo Pérez Arce (31-32 ya a menos de dos minutos). David Cadarso igualó de penalti y, cómo no, Miñambres anotó el 32-33 que parecía definitivo a 18 segundos del final. Pero no lo fue, porque el Logroño supo aguantar para encontrar a Aitor que empató sobre la bocina.