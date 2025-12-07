Sigue en directo el partido Eibar-Cultural Leonesa, minuto a minuto
Eibar
Arbilla (23')
En directo
1
2
Cultural Leonesa
Manu Justo (40'), Thiago Ojeda (48')
GOOOOOOOOOOL DE THIAGO OJEDA PARA LA CULTURAL!!!
1-2: Thiago Ojeda voltea el partido con golazo de Thiago Ojeda al colar el balón por el palo largo del portero local Jonmi Magunagoitia.
Uyyyyy!!! Lucas Ribeiro
El delantero de la Cultural Lucas Ribeiro, en acción individual, a punto está de enloquecer a la defensa local.
Comienza la segunda parte
Ya se mueve el balón en Ipurúa en el segundo acto.
Final de la primera parte con 1-1
Concluye la primera mitad.
Córner para la Cultural
La bota Lucas Ribeiro para Chacón, cuyo servicio no lo remata nadie.
La Cultural está mucho mejor que el rival
En estos minutos finales del primer acto, el equipo leonés se encuentra mejor sobre el césped.
El árbitro añade 4 minutos al tiempo reglamentario
4 minutos prolonga el colegiado.
Paradón de Badía
Disparo del local Moreno que responde Badía con un paradón.
Amarilla para el culturalista Thiago Ojeda
Thiago Ojeda por falta en el centro del campo para evitar una contra del rival.
El equipo leonés va a por el segundo gol
La Cultural sigue penetrando por la banda de Tresaco para llegar arriba.
GOOOOOOOOOOL DE MANU JUSTO DE PENALTI PARA LA CULTURAL!!!
1-1: Manu Justo transforma el penalti. Empata la Cultural.
Penalti a favor de la Cultural
Lo va a lanzar Manu Justo.
La Cultural pide penalti por derribo de Manu Justo
El portero Jonmi Magunagoitia hace un posible penalti sobre Manu Justo, que repasa el VAR.
Sin opciones para la Cultural
Los culturalista dominan, pero no llega el empate.
Primera media hora de juego
La Cultural sigue perdiendo por 1-0.
Tresaco trata de llegar al área rival
El cuadro culturalista trata de penetrar por la banda de Tresaco, pero despeja el defensa local Peru Nolaskoain.
El equipo leonés nota el mazazo
La Cultural falla una opción clara de Manu Justo, que finalmente señala fuera de juego del punta el asistente del árbitro.
GOOOL DE ARBILLA PARA EL EIBAR
1-0: Balón de Adu Ares a Bautista y éste se la pone a placer a Arbilla para que anote el primer gol para el Eibar.
Saque de esquina para el Eibar
El equipo Armero bota un córner.
La Cultural, muy bien plantada en Ipurúa
El equipo leonés, con muy buena pinta ante el Eibar.
Guruzeta dispara y detiene Badía
Chuta desde fuera del área Guruzeta y para sin problemas el meta culturalista Édgar Badía.
Uyyyyy!!! Thiago Ojeda, a punto de marcar
Thiago Ojeda dispara desde fuera del área y el balón sale rozando el palo de la portería local del guardameta Jonmi Magunagoitia.
La Cultural se recompone
Después de la acción fallida en defensa, el equipo culturalista se rearma.
Víctor García y Selu Diallo se lían
El equipo leonés a punto de dar en bandeja una oportunidad de oro al Eibar, pero el balón se va fuera.
Mucho juego en el centro del campo
Los dos equipos tratan de hacerse con la posesión del balón.
La grada leonesa anima a su equipo con caretas de Lucas Ribeiro
La afición culturalista apoya a su equipo con las caretas de Lucas Ribeiro.
De nuevo ataca el equipo leonés
Acción de Thiago Ojeda, que corta la defensa local.
Primer disparo de la Cultural
Selu Diallo se la pasa a Chacón, que chuta muy alto.
Arranca el partido
Mueve el balón la Cultural.
LA PREVIA: SE CAE IVÁN CALERO, LESIONADO, Y LA AFICIÓN SE LLENA DE CARETAS DE LUCAS RIBEIRO
El equipo leonés visita a la SD Eibar, con su afición con caretas de su ídolo, el brasileño Lucas Ribeiro, con la intención de sorprender en un estadio siempre complicado y en el que los del Cuco Ziganda tienen que estar vivos en un campo que sucede todo muy deprisa. Se cae por lesión el lateral derecho Iván Calero y en su lugar entra en el once titular en Liga Víctor García, que viene de ser titular en Copa del Rey. Además, regresa en Liga Thiago Ojeda y Tresaco ya es titular para el Cuco Ziganda.
Ipurúa espera a una Cultural crecida, después de dejar en la cuneta al FC Andorra en Copa del Rey (4-2). El estadio armero vuelve a abrir sus puertas este domingo para un encuentro que pesa por la urgencia de una SD Eibar poco acostumbrada a verse en la parte baja de la clasificación. Para salir de ahí, los armeros reciben a una Cultural asentada en mitad de tabla. Con la escasa puntuación en la tabla hasta la fecha, 17 puntos para una vigésima posición, el conjunto de Beñat San José solo piensa en escalar y salir cuanto antes de la zona roja de la clasificación tras eliminar en Copa al Pontevedra (0-3). Ahora toca la Liga, un escenario igualadísimo donde cada partido es un examen de madurez. La Cultural quiere volver a coger en Ipurúa el pulso a LaLiga Hypermotion y reponerse del tropiezo casero frente al Granada (0-1).
ALINEACIONES:
EIBAR: Jonmi Magunagoitia; José Corpas, Anaitz Arbilla, Javi Martínez, Peru Nolaskoain; Marco Moreno, Jon Magunazelaia, Sergio Álvarez, Jon Bautista; Jon Guruzeta y Adu Ares.
CULTURAL: Edgar Badía; Víctor García, Barzic, Tomás Ribeiro, Roger Hinojo; Thiago Ojeda, Selu Dillo; Lucas Ribeiro, Chacón, Tresaco; y Manu Justo.
ÁRBITRO:Lluis Bestard Servera (Comité Balear).