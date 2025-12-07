Sigue en directo el partido Eibar-Cultural Leonesa, minuto a minuto

LA PREVIA: SE CAE IVÁN CALERO, LESIONADO, Y LA AFICIÓN SE LLENA DE CARETAS DE LUCAS RIBEIRO

18:21 07/12/2025

18:36 07/12/2025

El equipo leonés visita a la SD Eibar, con su afición con caretas de su ídolo, el brasileño Lucas Ribeiro, con la intención de sorprender en un estadio siempre complicado y en el que los del Cuco Ziganda tienen que estar vivos en un campo que sucede todo muy deprisa. Se cae por lesión el lateral derecho Iván Calero y en su lugar entra en el once titular en Liga Víctor García, que viene de ser titular en Copa del Rey. Además, regresa en Liga Thiago Ojeda y Tresaco ya es titular para el Cuco Ziganda.

​Ipurúa espera a una Cultural crecida, después de dejar en la cuneta al FC Andorra en Copa del Rey (4-2). El estadio armero vuelve a abrir sus puertas este domingo para un encuentro que pesa por la urgencia de una SD Eibar poco acostumbrada a verse en la parte baja de la clasificación. Para salir de ahí, los armeros reciben a una Cultural asentada en mitad de tabla. Con la escasa puntuación en la tabla hasta la fecha, 17 puntos para una vigésima posición, el conjunto de Beñat San José solo piensa en escalar y salir cuanto antes de la zona roja de la clasificación tras eliminar en Copa al Pontevedra (0-3). Ahora toca la Liga, un escenario igualadísimo donde cada partido es un examen de madurez. La Cultural quiere volver a coger en Ipurúa el pulso a LaLiga Hypermotion y reponerse del tropiezo casero frente al Granada (0-1).