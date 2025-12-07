La Cultural Leonesa revienta Ipurúa

Golpe en Ipurúa de la Cultural Leonesa, que ofreció su mejor versión después de lograr una importante victoria ante el Eibar por 1-2, en un partido en el que los locales se adelantaron con un gol de Arbilla, pero Manu Justo, de penalti, y Thiago Ojeda, ya en la segunda parte, le dieron la vuelta al partido para los culturalistas, que se llevaron un triunfo que les sitúan en el décimo puesto de la Liga Hypermotion de Segunda División con 23 puntos.

El técnico visitante, Cuco Ziganda, planteó el esquema táctico de 4-2-3-1, con algunas variaciones en el once inicial respecto al último partido de Liga jugado en el Reino de León ante el Granada CF.

Édgar Badía repitió en la portería. Víctor García, que ya jugó en la Copa del Rey esta semana ante el Andorra, entró en el equipo titular por el proceso gripal de Iván Calero, mientras que Roger Hinojo repitió en el carril izquierdo. La pareja de centrales estuvo formada por Barzic y Tomás, que suplió a Rodri Suárez. En el centro del campo, Thiago Ojeda regresó a la titularidad en la posición de pivote, junto a su compañero Selu Diallo. Por banda derecha volvió a jugar Lucas Ribeiro y, por el lado izquierdo, jugó Tresaco, otra de las novedades en el once de los leoneses, en lugar de Mboula, que se sentó en el banquillo, mientras que Luis Chacón siguió en la mediapunta. Manu Justo volvió a liderar el ataque de su equipo.

Por su parte, la formación armera, con Beñat San José en el banquillo, jugó con el mismo sistema táctico de 4-2-3-1. La primera parte estuvo caracterizada por mucho juego en el centro del campo, sin que hubiera un dominador claro, con dos equipos que se estaban asentando sobre el terreno de juego. La primera acción peligrosa fue para los leoneses en un balón que asistió Selu Diallo a la posición de Luis Chacón, quien lanzó un zapatazo desde fuera del área por el costado derecho que se marchó por encima del larguero en los compases iniciales de la primera parte.

De nuevo, Chacón, el más incisivo de los suyos en este arranque de partido, volvió a probar fortuna a los 9 minutos con un disparo desde fuera de área que se marchó rozando el travesaño. El conjunto guipuzcoano comenzó a tener mayor presencia ofensiva y creó su primera ocasión con cierto peligro en una jugada iniciada por Corpas, quien envió un buen centro al área que remató de cabeza Jon Bautista, saliendo el balón ligeramente alto a los 13 minutos.

Sin embargo, la mejor ocasión hasta el momento la tuvo el bloque culturalista cuando se rebasó el primer cuarto de hora de partido con un zapatazo desde fuera del área que se marchó rozando el poste. El conjunto armero respondió poco después con un remate lejano de Guruzeta que detuvo con acierto el portero Edgar Badía.

La Cultural Leonesa se estuvo mostrando como un conjunto ordenado y sin fisuras, con una gran solidez defensiva y sus ataques llevaron sensación de peligro en los primeros 20 minutos, pero se encontró con un jarro de agua fría tras el primer gol de la tarde anotado por el Eibar, que llegó en el meridiano de la primera parte. La jugada que dio origen al 1-0 llegó con una buena asistencia de Adu Ares para Bautista, quien envió un preciso pase para que rematara a placer Arbilla al fondo de la red.

Este tanto en contra no sentó bien a los leoneses, que tardaron en recuperarse y en volver a cogerle el aire al encuentro.

Sin embargo, el equipo visitante le cogió de nuevo el pulso al encuentro y dispuso de una gran oportunidad para poner las tablas en el marcador en un fuerte potente disparo de Selu Diallo que se estrelló en el larguero tras recibir una asistencia de Luis Chacón cuando casi se cumplió la primera media hora de juego.

Los culturalistas llevaron la iniciativa en el juego e intensificaron su dominio en el último cuarto de hora de la primera mitad, en la que recibió su justa recompensa tras señalarse un penalti a su favor por un derribo dentro del área de Magunazelaia sobre Manu Justo, que confirmó el VAR. El propio Manu Justo transformó la pena máxima a los 40 minutos, colocando las tablas en el marcador (1-1), pero el Eibar casi se vuelve a adelantar en el marcador en una gran ocasión de Moreno, que lanzó un fuerte chut, que fue respondida con una excelente parada Édgar Badía al filo del descanso.

Tras la reanudación, la Cultural Leonesa siguió llevando la batuta del encuentro y le dio la vuelta al partido con el 1-2 con un golazo de Thiago Ojeda en el inicio de la segunda parte. El centrocampista mandó un obús que se coló por el palo largo de la portería defendida por Magunagoitia. Sin embargo, los locales se lanzaron a por el empate y tuvieron una gran ocasión para igualar la contienda con un disparo de Guruzeta, solo ante Edgar Badía, que se le marchó alto a los 53 minutos. La Cultural Leonesa casi aumentó su ventaja en una rápida contra, donde Lucas Ribeiro asistió a Manu Justo, pero el remate de este se marchó alto a los 58 minutos.

Los armeros apretaron en busca del empate y casi lo logran en una oportunidad de Ander Madariaga, que salió por encima del larguero a los 73 minutos.

La Cultural Leonesa supo jugar con orden y estuvo seguro en parcela defensiva ante las acometidas ofensivas de los guipuzcoanos. El Eibar tuvo su última ocasión para empatar el encuentro en el descuento en un disparo de Javi Martón que se fue rozando el poste.

La Cultural remontó al Eibar con los goles de Manu Justo, de penalti, y Thiago Ojeda para conseguir una victoria de valor (1-2) que le lleva a mirar hacia los puestos de play off. Este próximo viernes llegará la decimoctava jornada para el equipo leonés con el partido ante la SD Huesca, a partir de las 20.30 horas en el Reino de León.