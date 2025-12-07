El Trepalio FS merece más frente a 5 Coruña pero no acierta en el remate ante la meta rival (2-1)

Publicado por Redacción A Coruña Creado: Actualizado:

5 CORUÑA 2

Sergio, Gerardo, Tomás, Nico y Fabio,-cinco inicial-, también jugaron Brais, Leo, Lucas, Iago y Aarón.

TREPALIO FS 1

Adrián, Samuel, Iker, Álex Álvarez e Iván,-cinco inicial-, luego lo hicieron Mini, Moisés, Roberto, Raúl, Marco, Mario y Darío.

Goles: 1-0, min 4: Aarón, 1-1, min 14: Iván; 2-1, min 26: Iago. Árbitros: Adán Cabo y Saúl Cabo. (A Coruña). Mostraron tarjeta amarilla a Fabio, por el 5 Coruña; y a Iván, por el Trepalio. Incidencias: Pabellón Novo Mesoiro.

Derrota del Trepalio ante el 5 Coruña por 2-1. Los locales se adelantarían en el marcador, pero Iván lograría empatar el partido. Iago le daría la victoria al 5 Coruña en la segunda mitad. El partido comenzaba con los dos equipos llegando a la portería rival con facilidad y en una de esas ocasiones llegaría el primer gol. Sería Aarón en el minuto 4 el jugador que se encargaría de darle la ventaja a los locales.

Los visitantes no se rindieron y continuaron apretando en busca del empate. Y llegaría en el minuto 14. El encuentro se marcharía al descanso con empate. Los dos equipos salieron decididos a desnivelar la balanza a su favor, pero serían los locales quienes en el minuto 26 volverían a ponerse por delante.