El Ciudad de Ponferrada suma un triunfo de calidad en Jaén (88-95)

El Ciudad de Ponferrada SDP sigue en el grupo de privilegio del grupo Oeste de la Segunda FEB tras lograr una meritoria victoria, la tercera consecutiva en la liga, en la pista del Jaén Paraíso Interior por 88-95, en un encuentro bastante igualado que se decidió en un notable último cuarto para el equipo berciano, que sigue en la tercera posición con 7 victorias y 2 derrotas.

Josep Cera fue el máximo anotador por parte de los visitantes con 18 puntos seguido de Pau Treviño con 16.