Beñat San José: «Estamos en una mala racha y hay que salir»

Beñat San José, técnico armero, se lamentó de la derrota encajada en casa ante la Cultural Leonesa y espera enderezar el rumbo de su equipo en la Liga: «La verdad es que estamos en una mala racha y hay que salir de ella. Tenemos que aceptar de que no estamos bien, Yo, como máximo responsable, tengo cuanto antes que sacar adelante al equipo y a los jugadores, para que puedan ganar los encuentros». San José reconoció que a su equipo le falta gol.