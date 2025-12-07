El Real Madrid sigue cuesta abajo y todos miran a Xabi

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Después de encadenar tres empates en Liga consecutivos fuera de casa, que le hicieron perder el liderato, y una victoria ante el Athletic Club, el Real Madrid volvió a pinchar este domingo, con derrota 0-2 ante el Celta de Vigo en la que fue su vuelta, 36 días después, al Bernabéu. Lejos quedó la eficacia del Real Madrid cuatro días atrás en San Mamés, donde el 0-3 rompió la racha de tres partidos consecutivos en Liga que acabaron en empate. Los de Xabi Alonso volvían al Santiago Bernabéu y cayeron derrotados contra el Celta de Vigo en un partido en el que se quedaron con nueve jugadores —expulsados Fran García y Álvaro Carreras— y sin marcar.

Tuvo tres ocasiones Arda Güler en la primera mitad, sin éxito. La más clara, en el minuto 37, cuando remató al borde del área pequeña pero, desestabilizado, mandó el balón lejos de la portería de un Radu que sacó con éxito los acercamientos de peligro del Real Madrid hasta el descanso. La ocasión más clara, la única en la que el Real Madrid, espeso a la hora de generar ventajas en estático, pudo correr al espacio. Tchouaméni mandó un balón largo a Vinícius para que ganase la espalda de la defensa, lo consiguió pero llegó forzado al remate y el guardameta rumano le sacó el mano a mano.

Sin embargo, fue el Celta de Vigo el que logró abrir el marcador. El sueco Williot Swedberg, quien entró al partido tras el descanso en lugar de Pablo Durán, firmó un gol de clase, rematando de tacón un centro de Bryan Zaragoza en el minuto 54 en una jugada combinativa del equipo gallego que desarboló las marcas dentro del área del Real Madrid. Atascado el Real Madrid, también en su casa, en el Bernabéu. Y con una impotencia que reflejó un Fran García que puso las cosas aún más difíciles a su equipo. Dos amarillas en dos jugadas consecutivas, con un minuto y 13 segundos de diferencia entre cada cartulina, dejaron al Real Madrid con diez en busca de la remontada. Pero lo que llegó fue otra expulsión, esta vez a Carreras y la sentencia de los gallegos.

Un Madrid que se mete en una crisis importante, más por su mal juego que por los cuatro puntos que ya le saca el Barcelona.