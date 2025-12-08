Sigue en directo el partido Unionistas CF-SD Ponferradina, minuto a minuto

Previa y novedades

15:43 08/12/2025

Después del buen papel en la Copa del Rey, a pesar de la eliminación, la Deportiva vuelve a la realidad de la Liga, realidad que muestra a un equipo blanquiazul en problemas. Necesita ganar tras cuatro partidos sin hacerlo para poder salir de los puestos de descenso. Desde las 16.00 horas cierra la 15ª jornada visitando a Unionistas CF en el Reina Sofía. El encuentro del barrio de San José se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Mehdi Nafti no podrá contar para este encuentro con David Andújar tras ser expulsado el anterior choque liguero. Además, están lesionados Borja Valle, Vicente Esquerdo y Mario Jorrín. La primera novedad está en la portería, con la vuelta de Andrés Prieto. Diego Moreno se ha recuperado del problema físico surgido en la Copaa y es novedad con respecto al último duelo liguero en el lateral derecho. No juega Undabarrena y entra en el medio Eneko Aguilar. Vuelve Keita, que desplaza al extremo derecho a Borja Vázquez, mientras que Xemi jugará de mediapunta. Además, Vasco juega de lateral izquierdo en lugar de Andoni López, que no juega a causa de una enfermedad común.

Por su parte, Mario Simón recupera a cinco jugadores para el partido. La principal novedad es Juanje, que dirigirá el juego del equipo en el mediocentro tras cumplir sanción en el partido de Ourense. Hugo Bustos, Pere Marco, Ramiro Mayor y Prada también están disponibles, auqnue sólo el primero de ellos es titular. De todos modos, la defensa está en cuadro. Jan Encuentra y Farru están sancionados, mientras que Ramiro Mayor y Álvaro Santiago han sufrido problemas físicos durante los últimos días, aunque han entrado en la convocatoria.

El equipo helmántico estuvo 7 partidos seguidos sin conocer la derrota, lo que le permitió salir de los puestos de descenso. Pero la semana pasada perdió 4-3 un encuentro que ganaba 2-3 con el tiempo de prolongación ya avanzado.

Dirige el encuentro el palentino de 37 años Fernando Román Román (Comité Castellano y Leonés). Tras 11 temporadas en 2ª División B, lleva 5 en 1ª Federación. Como es un árbitro de la misma territorial que los dos equipos que juegan esta tarde, no puede pitar a ninguno, salvo que se midan a otros conjuntos de la comunidad. La única vez que pitó un choque de la Deportiva fue en febrero del 2024 ante Unionistas CF en El Toralín. El duelo acabó 1-1 y el trencilla ni siquiera pitó falta en una acción en la que le dejaron el tobillo poco menos que colgando a Raúl Dacosta.

Este encuentro sólo tiene tres precedentes. En 2ª División B la Deportiva perdió 1-0 en Las Pistas del Helmántico en noviembre del 2018, mientras que en 1ª Federación venció 0-1 en noviembre del 2023 y empató a un tanto en febrero de este 2025.

Se espera la presencia de cerca de 200 seguidores blanquiazules en las gradas. Hay organizado un encuentro festivo-gastronómico antes del duelo para las dos aficiones, que mantienen una relación muy buena.