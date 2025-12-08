Nerea Fernández hace historia al romper el récord provincial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La joven atleta leonesa Nerea Fernández Chacón, de solo 14 años, protagonizó este pasado fin de semana una actuación sobresaliente en la pista de Salamanca al lanzar 39,25 metros en jabalina. Con esta marca no solo logró su mejor registro personal, sino que también batió el récord provincial Sub-16, vigente desde 2001 y fijado en 37,74 metros. Este lanzamiento sitúa a Nerea con la cuarta mejor marca de todos los tiempos en Castilla y León, reafirmando la enorme progresión de la deportista, que sigue los pasos de su padre, también lanzador. Nerea considera Salamanca su «pista talismán», pues allí logró su mejor marca la pasada temporada.